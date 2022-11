Après un départ canon, les Blazers occupaient la première place de la Conférence Ouest au terme du premier mois de compétition, et ce malgré les cinq absences de Damian Lillard. Ce n’est aujourd’hui plus le cas. De surcroît le sextuple All-Star s’est reblessé pour la quinzaine de jours à venir. Pas folichonnes les actus dans l’Oregon.

Damian Lillard n’est plus vraiment ami avec son corps. En difficulté en début de saison dernière, le meneur n’a disputé que 29 matchs de régulière avant que l’on apprenne que des problèmes de ceinture abdominales – pas ses premiers – revenaient le hanter. Son retour était très attendu en ce début de saison donc, et le moins que l’on puisse dire c’est que le Dame Time est arrivé… très tôt : deux matchs à 41 points, double victoires clutchissimes pour la réception des Suns et chez les Lakers.

Trail Blazers star Damian Lillard will be re-evaluated in 1-to-2 weeks with a calf strain, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 27, 2022

Oui mais voilà : alors que les Blazers débutent magnifiquement leur saison par quatre victoires et une défaite acceptable – et acceptée – face au Heat, on apprend que Lillard doit s’éloigner des parquets pour une courte période. Pas de panique à Portland, Jerami Grant est énorme et sec clutch et les Blazers continuent d’engranger des victoires sans leur horloger préféré. Pouf, Dame revient après une semaine d’indisponibilité et profite d’un déplacement à Charlotte pour se relancer avec un beau 6/12 du parking, puis manque le match suivant à New Orleans.

Retour aux affaires à Dallas. On sent le Sub Zero en perte de vitesse… et les Blazers avec. Trois défaites en quatre matchs pour Portland depuis le retour de la star, qui a non seulement réduit sa production statistique (22,3 points contre 31 points sur les cinq premiers matchs) mais aussi – et surtout – vu ses pourcentages drastiquement chuter : Dame tournait presque en 50/40/90 à son retour, et affiche un malheureux 32,4% au tir (24/74) et 20% à trois points (8/40) sur les quatre derniers matchs. De surcroît il semblerait que Big Dame soit revenu dans la précipitation. D’après Shams Charania, la star de l’Oregon souffre d’une nouvelle blessure.

Trail Blazers say Damian Lillard has a Grade 1 strain of the soleus muscle in the right lower leg and will be re-evaluated in one to two weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2022

« En gros, je n’ai pas joué pendant 10 mois. Je m’étais préparé à revenir et à jouer. Avant ça, j’avais manqué peut-être deux matchs à cause d’une blessure au mollet. Aujourd’hui, je dois gérer cette nouvelle indisponibilité et c’est frustrant. » – Damian Lillard, pour Oregon live

Nouvelle élongation du mollet donc, la même qui l’avait écarté des parquets pour une petite semaine le mois dernier. Cette fois, Lillard, qui rejoint ses coéquipiers Keon Johnson et Gary Payton II à l’infirmerie, devrait être réévalué dans une à deux semaines, mais il y a fort à parier que le staff médical des Blazers se montrera plus prudent, ce pour éviter un retour prématuré qui risquerait de prolonger les problèmes de santé du meneur. Mais après une semaine plus médiocre, les Trail Blazers ont d’ores et déjà cédé leur trône de l’Ouest au Jazz et occupent désormais la seconde place ex-aequo avec les Suns, vainqueurs hier soir face aux Knicks.

Reste à espérer pour Dame qu’il revienne en forme, et surtout qu’il évite de faire le yo-yo entre la salle et le bâtiment médical. À 32 ans, ces aller-retours sont généralement le début des problèmes.

Source Texte : BasketballReference