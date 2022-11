Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Attention au menu de la semaine, encore une fois très chargé pour permettre à tout le monde de prendre un jour de repos afin de partager un moment de convivialité pour Thanksgiving. Autour, on suivra notamment les retrouvailles entre Philadelphie et les Nets ce mardi à 1h30 et Bucks – Cavaliers ce vendredi pour s’accorcher au haut du tableau dans la Conférence Est. Mais la cerise sur le gâteau, c’est évidemment la réception du Jazz à Phoenix dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin. Aussi improbable que soit cette phrase, Utah est leader de sa Conférence ce matin et c’est donc potentiellement le trône de l’Ouest qui sera en jeu dans cette rencontre de fin de semaine. Si on était vous, on garderait un peu de dinde au frigo pour profiter pleinement de ce choc samedi prochain. Allez, envoyez le programme !

Dans la nuit du lundi 21 novembre

Milwaukee Bucks – Portland Trail Blazers à 2h (beIN 4)

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors à 2h (beIN 3)

Dans la nuit du mardi 22 novembre

Philadelphie 76ers – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 3)

Memphis Grizzlies – Sacramento Kings à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 23 novembre

Charlotte Hornets – Philadelphie 76ers à 1h (beIN 4)

Boston Celtics – Dallas Mavericks à 1h30 (beIN 3)

Dans la nuit du jeudi 24 novembre

Thanksgiving

Dans la nuit du vendredi 25 novembre

Charlotte Hornets – Minnesota Timberwolves à 23h (beIN 3)

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 26 novembre

Toronto Raptors – Dallas Mavericks à 23h (beIN 3)

Phoenix Suns – Utah Jazz à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 27 novembre

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors à 21h30 (beIN 3)

Atlanta Hawks – Miami Heat à 23h (beIN 4)