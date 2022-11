On a vu sur vos visages le soulagement de retrouver enfin des picks premiums de TrashTalk Fantasy League depuis quelques jours. Bon, ils n’ont pas forcément fait honneur à leur réputation, mais au moins on se couche un peu moins stressé. Ou pas. Retour sur cette cinquième semaine de compétition marquée donc par ces come back, mais aussi par des performances en mode mercredi panzani, mais sur plusieurs jours.

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

GG à antoinejean qui est le champion TrashTalk Fantasy League de la semaine avec une moyenne de 54,43 points. Et encore, Darius Garland et son petit 39 dimanche viennent un peu casser la belle dynamique.

Le podium individuel

Deuxième à chaque fin de semaine depuis quinze jours, MoBamba prend enfin la tête du classement individuel avec 47,55 points de moyenne.

Le podium par équipe

Si All-InCrew reste solidement accroché à sa première place, on se bat derrière pour rester sur le podium.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Shai Gilgeous-Alexander (57 points)

Mardi : Luka Doncic (61 points)

Mercredi : Stephen Curry (81 points)

Jeudi : De’Aaron Fox (52 points)

Vendredi : Devin Booker (78 points)

Samedi : Joel Embiid (57 points)

Dimanche : Stephen Curry (63 points)

# Les carottes de la semaine passée

Julius Randle (8% des picks) : 19 points vs Jazz

En fin de mois, il devient difficile de trouver où gratter pour remplir son deck. Julius Randle et sa tête de stats padder dans le garbage time pour assurer un 35, ça semble un spot sympa. La preuve, 8% d’entre vous l’ont posé mardi soir. Alors certes, la carotte n’est pas énorme en termes de score, mais au niveau du volume, ça commence à peser lourd.

Jimmy Butler (5,7% des picks) : 18 points vs Raptors

Alors qu’il sortait de trois rencontres à 51 points de moyenne (il est à 40 sur la saison), Buckets avait une bonne gueule de spot solide. Et bien non.

Jerami Grant (18,1% des picks) : 2 points vs Nets

Dans une soirée avec seulement trois rencontres, les possibilités étaient réduites. Surtout quand deux des équipes de sortie ce jour-là sont les Spurs et les pistons, pas forcément des fournisseurs officiels de top picks. Si bien que beaucoup d’entre vous ont tenté le coup avec Jerami Grant, en grande forme depuis quelques rencontres. 18,1% des gens qui se retrouvent avec un 2, on n’est pas loin de la plus grosse récolte de carottes de l’histoire.

Damian Lillard (5,6% des picks) : 7 points vs Jazz

La Carotte (Daucus carota subsp. sativus) est une plante bisannuelle de la famille des Apiacées (aussi appelées Ombellifères), largement cultivée pour sa racine pivotante charnue, comestible, de couleur généralement orangée, consommée comme légume. La carotte représente, après la pomme de terre, le principal légume-racine cultivé dans le monde (source Wikipédia). En particulier dans l’Oregon cette semaine puisque Damian Lillard a décidé d’accompagner Jerami Grant dans sa récolte (source TrashTalk Fantasy League).

# Les bons coups de la semaine passée

Dalano Banton (0% des picks) : 45 points vs Pistons

Record TrashTalk Fantasy League en carrière pour Banton avant cette rencontre ? 22 points. Moyenne ? 6,6. Mais sans Pascal Siakam ni Fred VanVleet et avec un Scottie Barnes pas à 100%, voilà ce qui peut arriver lors d’un mercredi panzani. Comment ça on était lundi ?

Mason Plumlee (<0,01% des picks) : 41 points vs Magic

Deuxième pick nez creux de la soirée de lundi, et celui-ci tient particulièrement à coeur à notre chez Psy qui l’a souvent défendu bec et ongle. Malheureusement pour lui, un seul jouer a misé sur le pivot des Hornets, et ce n’était pas lui. Pour une fois qu’il aurait pu le prendre…

MarJon Beauchamp (0% des picks) : 38 points vs Hawks

Dernier joueur sorti de nulle part lundi dernier, le meneur des Bucks a profité de l’absence de Jrue Holiday et de la petite forme de Giannis pour aller chercher une belle perf, tout en propreté. Bizarrement, personne n’avait misé sur lui, on ne comprend pas pourquoi.

Terence Davis (<0,01% des picks) : 60 points vs Nets

Mais c’est quoi cette semaine ? Deuxième jour et on poursuit sur la lancée des gars qui sortent la performance de leur saison en TTFL. Dans la fessée mise par les Kings aux Nets, Terence Davis a pu faire de grosses stats et donc faire péter le score au point de finir sur le podium de la nuit, champagne pour le seul gars du jeu qui a misé sur lui. Podium sur lequel on trouve également Jakob Poeltl (59 pions), histoire de confirmer dans le grand n’importe quoi. Préparez-vous au best pick pour Alex Len prochainement.

Cameron Payne (0% des picks) : 45 points vs Warriors

Pour le mercredi panzani, on a encore une bonne dose de surprises : Brook Lopez à 52, O.G. Anunoby à 54 entre autres. Mais pour la plupart de ces gars, des joueurs TTFL ont misé sur eux, entre un contexte favorable (coéquipiers blessés) et les paris lorsque les premiums ne sont pas disponibles. Mais alors le Cameron Payne game, personne ne l’a vu venir. Pourtant avec la gueule de la défense des Warriors cette saison, il fallait peut être bien s’en méfier. La preuve, même son coéquipier Mikal Bridges a cartonné (49 points).

Klay Thompson (0,3% des picks) : 62 points vs Houston

Plutôt à la ramasse depuis le début de la saison, Klay Thompson a rappelé à tout le monde qu’il pouvait se transformer en véritable torche humaine lors du match face aux Rockets : 41 pions avec un 10/13 pu parking, on espère que vous l’avez pris ce jour-là. Car si sa moyenne va sûrement se rapprocher de ses standards des années précédentes sur les prochaines semaines, le voir ressortir une telle masterclass n’est par contre pas garanti.

# Les trophées de la semaine passée

Amériques : Prendre Bruno Caboclo ou Shai Gilgeous-Alexander lorsqu’ils s’affrontent le 14 novembre – 416 joueurs

Sans surprise, personne n’a pris Bruno Caboclo. Par contre, SGA a eu un peu plus de succès – enfin pour ceux qui n’avaient pas encore craqué l’un des patrons de ce début de saison – avec 416 personnes qui ont pu faire best pick en plus de récupérer un petit trophée.

Océanie : Prendre Josh Giddey ou Steven Adams lorsqu’ils s’affrontent le 18 novembre – 182 joueurs

Bizarrement, il y a eu un peu moins d’enthousiasme que pour le trophée précédent… Mais c’est encore du côté de OKC que la majorité des choix liés au trophée ce sont portés. Heureusement car Josh Giddey a rapporté trois fois plus de points que Steven Adams (30 contre 10). On va faire comme si on était surpris du résultat.

Divac appreciation : Prendre Marvin Bagley en déplacement à Sacramento le 20 novembre – 60 joueurs

Seulement 60 personnes qui ont pick Marvin Bagley, comemnt est-ce possible ? Il n’avait pas la gueule d’un premium sur les Kings ? 27 points pour lui, et 100TT$ pour les quelques dizaines de joueurs qui ont osé le prendre.

# Les trophées de la semaine à venir

Rachel Nichols : Prendre Jimmy Butler face aux Wolves – le 21 novembre

Vous pouvez d’ores et déjà oublier l’idée de pick Jimmy ce soir puisqu’il squatte l’infirmerie jusqu’au 23 novembre. On réfléchira donc à remettre en jeu ce trophée le 26 décembre, lorsque les Wolves se déplaceront à South Beach.

Rendez-vous chez mon psy : Prendre Ben Simmons pour son retour à Philly – 22 novembre

Alors lui il commence à sentir bon. Des blessés à Philly, Ben Simmons qui sort quelques bons matchs… miam miam, il y a moyen de bien se régaler. Reste juste à savoir si les carottes seront au menu.

Thanksgiving : Faire best pick le lendemain de Thanksgiving

Trophée différent des autres, puisque vous n’avez aucune restriction de joueur. Enfin si, vous devez seulement prendre le mec qui aura le mieux digéré la dinde.

# Notre choix de la semaine

Joel Embiid vs Hornets : Le meilleur pivot de TrashTalk Fantasy League face à l’une des pires raquettes ? On aimerait bien qu’il dépasse de nouveau les 100 points TTFL, mais juste en étant plus mesuré, un score en dessous de 60 sera une contre performance. Attention tout de même, il s’agit du second match d’un back-to-back pour les Sixers qui jouent les Nets mardi avant donc d’enchainer face à Charlotte mercredi. Et si vous avez peur de la mise au repos de JoJo, posez-le donc contre Brooklyn, parce qu’il n’y a pas grand monde qui va pouvoir le ralentir non plus dans la peinture des Nets.

Allez le premier mois glissant de compétition est bouclé, on retrouve le sourire avec les meilleurs joueurs qui redeviennent disponibles. Et on le garde même en cas de carotte, parce que c’est bon ça la carotte. C’est bon pour la vue, ça fait les fesses roses et surtout ça rend aimable ! Du moins il parait…