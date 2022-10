En ce lundi 17 octobre, veille de la reprise NBA, plusieurs extensions de contrat se finalisent étant donné que c’est la date limite pour prolonger des joueurs draftés en 2019. La dernière en date ? Nassir Little avec les Blazers : 28 millions sur quatre ans si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Ce n’est clairement pas le nom le plus ronflant de sa classe de Draft, mais mine de rien Nassir Little a montré de belles choses la saison dernière lors de la saison très compliquée de Portland. 9,8 points, 5,6 rebonds et quasiment 1 contre de moyenne, le tout à 46% au tir (33% à 3-points, 73% aux lancers-francs) en 26 minutes par soir, voilà la production du joueur sélectionné en 25e position il y a de ça trois ans. Ce sont ses plus gros chiffres en carrière, des chiffres qui symbolisent plutôt bien la grosse activité du bonhomme dès qu’il pose un orteil sur le parquet. Et c’est notamment cette activité qui est récompensée aujourd’hui avec ce contrat de 28 millions de dollars (garantis à 100%) sur quatre ans.

Ah bah tiens ! Au buzzer ! Bien joué Portland, la petite extension sur Nassir Little qui va lui permettre de bosser peinard avec les Blazers. https://t.co/XjZCLGlMGT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 17, 2022

Ce deal permet à Nassir Little de remplir son compte en banque et dans le même temps aux Blazers de prolonger un jeune role player précieux (22 ans) pour un montant à l’année très raisonnable (7 millions la saison, oui on est trop forts en calcul mental). Et si Little continue de grandir au sein d’une équipe de Portland qui veut à nouveau être compétitive cette année, ce contrat pourrait même devenir l’un des plus rentables de la NBA.

N’ayant joué que 42 matchs la saison dernière à cause d’une blessure à l’épaule et également opéré des abdos en mai dernier, Nassir Little a eu son deal et aura désormais à cœur de l’assumer en dynamisant au max la second unit des Blazers derrière les Josh Hart et Jerami Grant.

Source texte : ESPN