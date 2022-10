Blessé au genou lors des derniers Playoffs, Khris Middleton n’a pas pu aider ses coéquipiers à défendre le titre si durement remporté en 2021. Et mauvaise nouvelle pour les fans des Bucks, il ne participera pas non plus au début de la campagne 2022-23…

La dernière fois qu’on a vu Khris Middleton sur un parquet de basket, c’était le 20 avril 2022 lors du Game 2 de la série entre les Bucks et les Bulls au premier tour des Playoffs. Quand est-ce qu’on le reverra ? Pas avant plusieurs semaines visiblement. C’est en tout cas ce qu’a indiqué Shams Charania de The Athletic ce lundi après-midi. La raison cette fois-ci, ce n’est pas le genou mais le poignet. Pour rappel, Middleton s’est fait opérer durant l’intersaison pour réparer un ligament déchiré dans son poignet gauche, et il a encore besoin d’un peu de temps avant de véritablement pouvoir rechausser les sneakers. Pas top…

Oulah… Khris Middleton ça jouera pas avant Thanksgiving ? Pas cool ça. https://t.co/MnOt5FkFgX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 17, 2022

Si l’absence de Middleton pour les premières échéances de la saison était plutôt attendue, les fans des Bucks espéraient sans doute une meilleure nouvelle. D’autant plus que Pat Connaughton squatte également l’infirmerie (trois semaines d’absence pour une blessure au mollet) et qu’ils ont déjà connu un scénario similaire l’an passé. Après la remise des bagues de champion lors de l’Opening Night, Jrue Holiday avait effectivement raté plusieurs matchs et surtout Brook Lopez démarrait une longue période d’indisponibilité (cinq mois). Résultat, les Bucks ont commencé la dernière régulière un peu sur la pointe des pieds et on se dit que ça pourrait être pareil cette année au vu de la grosse concu au sein de la Conférence Est.

Le monstre Giannis va devoir se débrouiller sans son premier lieutenant Khris Middleton, qui pèse quand même 20 points – 5 rebonds – 5 passes par soir. Le Freak va donc devoir cartonner encore un peu plus que d’habitude, et derrière Grayson Allen, Wesley Matthews et Cie devront bien step-up. Allez, au boulot !

Source texte : The Athletic