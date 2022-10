Tu le sais ils le savent, Paolo Banchero a été choisi par le Magic d’Orlando en première position de la Draft 2022. Un choix auquel le principal intéressé ne s’attendait pourtant pas forcément, tant les spéculations se sont enflammées dans les dernières heures précédant l’annonce.

Certaines années, tout le monde sait, il n’y aucun doute sur l’identité du futur numéro 1 de draft : LeBron James en 2003, Zion Williamson en 2019, Victor Wembanyama en juin prochain… Mais parfois, la glorieuse incertitude de la draft ne concerne pas que la loterie. Les prédictions changent toutes les deux heures et les franchises qui n’ont pas le premier choix sont pendues à la décision de celle qui l’a. Et ce fut le cas cette année. Jabari Smith Jr., Chet Holmgren ou Paolo Banchero pour la première place ? Ce devait être l’un trois jours avant la draft, un autre deux jours avant… et finalement,+ c’est le dernier cité qui a été appelé par le Orlando Magic, et lui-même d’ailleurs ne savait pas à quoi s’attendre :

Le matin de la draft, je n’étais pas encore sûr. Je ne savais pas si je serais choisi en premier, deuxième ou troisième. Une semaine avant, j’étais presque certain que j’allais aller là où c’était prévu, c’est-à-dire à la troisième place, et d’un coup, peut-être trois jours avant la date, les cotes ont commencé à devenir folles. Elles étaient soudain en ma faveur. Je me suis dit que peut-être, je ne serais finalement pas troisième. » – Paolo Banchero, via Marc Stein

Une journée sûrement mouvementée pour Paolo Banchero, et une issue qu’il estimera plutôt favorable, on n’en doute pas. Il a atterri à Orlando, une franchise en reconstruction qui ne devrait pas gagner beaucoup de matchs cette saison, mais qui lui laissera l’opportunité de briller. À peine arrivé il est déjà la star de la franchise, aura le ballon dans les mains et pourra ainsi montrer tout son talent offensif. D’ailleurs, et aussi grâce à la blessure de Chet Holmgren, PB est déjà favori pour le titre de Rookie of The Year, même si tout le monde ne l’entend pas de cette façon. Une évidence aujourd’hui qui ne l’était donc pas le 23 juin 2022 au matin pour Paolo Banchero.

Paolo Banchero nous en dit un peu plus sur sa draft, avec une journée remplie d’incertitude qui s’est finalement bien terminée. Avant la prochaine qui devrait voir un Français tout en haut, on a hâte d’assister à la première saison du rookie d’Orlando en NBA, favori pour le titre de Rookie de l’année.