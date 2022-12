Connaissant plus de bas que de hauts sur ce début de saison, les Bulls cherchent des solutions pour véritablement décoller. Hier soir par exemple, pour le déplacement chez le champion en titre de Golden State, Billy Donovan a décidé de changer son cinq de départ habituel.

Ayo Dosunmu – Zach LaVine – DeMar DeRozan – Pat Williams – Nikola Vucevic. Sur les 22 matchs joués par Chicago cette saison, ce cinq a été aligné à 16 reprises. Mais pas ce vendredi face aux Warriors.

Les jeunots Dosunmu et Williams, respectivement sophomore et joueur de troisième année, n’ont effectivement pas été alignés aux côtés du trio LaVine – DMDR – Vucevic. À leur place ? Alex Caruso et Javonte Green, deux joueurs plus expérimentés et peut-être plus à même, aux yeux de Billy Donovan, de rivaliser avec le redoutable cinq de départ de Golden State en début de match. Rivaliser, les Taureaux l’ont bien fait pendant le premier quart-temps (35-33 pour la bande à Stephen Curry), avant de voir les Warriors progressivement creuser l’écart jusqu’au gros run des Bulls dans le dernier quart, qui n’a malheureusement pas suffi pour Chicago (défaite 119-111).

#Bulls‘ new starting lineup of Caruso, LaVine, DeRozan, Green and Vucevic had played 1 minute together entering tonight. They’re -3 in first 5+ minutes against Warriors’ starting 5, which has best total plus/minus of any 5-man group in the entire NBA. Bulls are 2-6 on FTs too. — Cody Westerlund (@CodyWesterlund) December 3, 2022

Après la rencontre, Billy Donovan s’est expliqué par rapport à ses décisions, indiquant qu’il voulait surtout « voir ce que ce nouveau lineup pouvait donner ». C’est vrai que les Bulls se cherchent toujours avec leur bilan décevant de 9 victoires pour 13 défaites, marqué par de gros succès comme face à Boston ou Milwaukee mais aussi par des défaites vraiment pas glorieuses contre Oklahoma City ou Orlando. Néanmoins il y a aussi des raisons spécifiques, notamment concernant le quatrième choix de la Draft 2020 Pat Williams.

« L’une des choses qu’on essaye de faire, c’est de le rendre plus agressif. Le fait qu’il soit sur le terrain avec trois très bons joueurs offensifs comme Zach (LaVine), DeMar (DeRozan) et Vooch (Nikola Vucevic) réduit parfois ses opportunités. Je lui ai dit que je voulais le voir plus agressif, qu’on avait besoin de quelqu’un qui donne un coup de boost à ce groupe. Je pense que ça peut aider son développement. » – Billy Donovan, via NBC Sports Chicago

Souvent responsabilité en défense, Pat Williams continue d’être discret de l’autre côté du terrain. Et pourtant ce n’est pas la confiance qui manque. Est-ce que ce nouveau rôle en sortie de banc, bien que moins prestigieux, peut l’aider à se lâcher un peu plus ? On demande à voir, Williams ayant terminé avec 7 points à 3/9 au tir hier en 19 minutes.

En tous les cas, si l’on en croit les propos de l’ami Billy Donovan, rien ne semble gravé dans le marbre en matière de rotations. Le coach des Taureaux s’est dit satisfait de l’apport de ces deux jeunots au sein de la second unit (9 points, 5 rebonds, 3 passes pour Dosunmu à 4/4 au tir en 21 minutes hier) et peut-être qu’ils retrouveront leur place de titu à l’avenir.

Mais en attendant, Ayo et Pat vont devoir accepter leur nouveau rôle.

