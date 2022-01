Programme NBA : Joel Embiid face à Anthony Davis ? Mettez votre plus beau bavoir et à table

Deux petits matchs seulement ce soir, mais la joie de pouvoir les voir les deux, en entier, et surtout… pas n’importe quels matchs hein. Du Jojo, du AD, du LeBron (quoique pas sûr), du Curry en mission et des Loups affamés, envoyez le (joli) programme de la nuit en NBA !

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 26 JANVIER 2022

1h30 : Sixers – Lakers (en direct sur BeIN Sports 1)

Sixers – Lakers 4h : Warriors – Wolves

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Sixers – Lakers (1h30) : impossible de passer à côté de ce classique (pas du tout), de ce choc du moins entre Joel Embiid et le duo LeBron James / Anthony Davis (si LeBron joue car il est incertain), entre deux équipes qui ambitionnent logiquement de grandes choses, entre la franchise de cœur de Kobe et sa ville de naissance, oui on part assez loin mais on a vu pire. Le pépère Jojo aura fort à faire mais sa forme actuelle laisse à penser que même seul contre 300 guerriers, tout semble possible. On part en tout cas sur le duel entre, allez, deux des cinq meilleurs intérieurs du monde, le tout on l’espère arbitré par LeBron James ainsi que George Niang. Et donc, forcément, 48 minutes qui s’annoncent folles du côté du Wells Fargo Center. Im-man-quable.

Los Angeles Lakers star LeBron James (left knee soreness) is questionable tonight against the Philadelphia 76ers, team says. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 27, 2022

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les starters du All-Star Game qui seront dévoilés juste avant Sixers – Lakers

Stephen Curry face à la franchise qui lui a préféré Jonny Flynn et Ricky Rubio, parce que c’est dans les vieilles vannes qu’on fait la meilleure confiote.

Les progrès de Jonathan Kuminga.

Le premier vrai coup de chaud de Klay Thomposn cette saison ?

Anthony Edwards, tout simplement.

Piti pwogwam mais joli pwogwam quand même cette nuit en NBA. Deux matchs et la possibilité de voir les deux, en plein, suffisamment rare pour être signalé alors munissez-vous de votre plus beau sourire et à tout à l’heure pour la masterclass de Tobias Harris, oui on se mouille.