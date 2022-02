Programme NBA : Joel Embiid vs Giannis Antetokounmpo à 2h30, ah mais ça commence ce soir le All-Star Game ?

Cette fois c’est bon, le break est juste devant nous et il ne reste qu’une nuit de combat avant une semaine de repos pour toutes les équipes de la Ligue. Pour finir en beauté avant le All-Star Game, la NBA nous offre un programme alléchant avec un petit Bucks-Sixers qui devrait valoir le détour.

# LE PROGRAMME DU JEUDI 17 FEVRIER

1h : Hornets – Heat (beIN Sports 3)

: Hornets – Heat (beIN Sports 3) 1h30 : Nets – Wizards (beIN Sports 4)

: Nets – Wizards (beIN Sports 4) 2h : Pelicans – Mavericks

: Pelicans – Mavericks 2h30 : Bucks – Sixers

: Bucks – Sixers 4h30 : Clippers – Rockets

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bucks – Sixers (2h30) : On n’a rien contre les autres équipes mais il faut reconnaitre qu’il y a un gap entre cette affiche et le reste des matchs prévus au programme. Milwaukee-Philadelphie, c’est un duel digne d’une Finale de Conférence Est et ça a failli être celle de 2021 (sauf que Trae Young et ses copains ont dit non). C’est un match important au classement puisque Philly peut recoller au podium en cas de succès dans le Wisconsin. C’est aussi l’opposition entre deux gros candidats pour le MVP (on vous laisse deviner qui). Autant dire qu’une masterclass dans une confrontation directe peut évidement impacter l’avis des votants, surtout si ces derniers hésitent entre le Camerounais et le Grec. Ça promet du gros chiffre, un combat de tous les instants et un match absolument immanquable.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Le Heat a vu les Bulls l’emporter hier contre les Kings et ils doivent gagner à Charlotte pour espérer arriver en tête à l’Est au break.

Les Pelicans n’ont gagné qu’un match (sur 4) depuis l’arrivée de C.J. McCollum. Il va falloir s’activer s’ils veulent rattraper les Blazers à la dixième place à l’Ouest.

Un Nets-Wizards, c’était normalement la promesse d’un duel enflammé entre KD, Kyrie et Bradley Beal. Cette nuit, il faudra se contenter de Seth Curry, Andre Drummond et Kyle Kuzma. Désolé !

Les Rockets continuent de nager dans les bas-fonds, les Clippers doivent tenir les Lakers à distance de la huitième place. Tout le monde peut trouver son compte avec une victoire des Angelinos.

Dernier soir avant le All-Star Break donc on profite à fond ! 5 petits matchs, une grosse affiche, rendez-vous à 1h sur l’oiseau bleu pour vivre tout ça ensemble.