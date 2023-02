Programme NBA : Pelicans – Lakers à 0h, LeBron James à 63 points du record de Jabbar

La NBA s’est enflammée hier grâce à Kyrie, aujourd’hui la réalité du terrain reprend le pas. Neuf rencontres au programme de ce soir, on vous présente tout ça.

# LE PROGRAMME

0h : Nets – Wizards

0h : Pelicans – Lakers

1h : Pistons – Suns

1h : Knicks – Clippers

2h : Bulls – Blazers

2h : Bucks – Heat

2h : Thunder – Rockets

2h30 : Warriors – Mavericks

3h : Nuggets – Hawks

# À NE PAS MANQUER

Pas d’énorme affiche au programme de notre samedi soir, donc on va focus sur l’actualité du moment avec un LeBron James qui est à deux ou trois matchs max d’aller taper le record au scoring de Kareem Abdul-Jabbar.

63 points, c’est tout ce qui manque au King pour devenir le meilleur scoreur all-time de la NBA. On ne va pas miser sur le fait qu’il va y arriver ce soir, ça serait assez monstrueux mais c’est quand même l’occasion de voir qu’on n’a jamais été si proche du but. Selon sa perf du jour, on pourra alors déterminer si le record sera battu contre OKC ou Milwaukee.

# À SUIVRE ÉGALEMENT