Après une nuit bien chargée en NBA, place à un programme plus en douceur ce soir avec seulement 4 matchs au menu dont un en prime time. LeBron James qui reçoit son ex, c’est souvent un moment spécial.

Le programme de la nuit :

En NBA :

21h30 : Lakers – Cavs

1h : Nets – Pistons

2h : Grizzlies – Sixers

3h : Nuggets – Hawks

En NCAAM :

0h09 : Purdue (#1) – NC State (#11)

2h49 : UConn (#1) – Alabama (#4)

Le programme du Final Four des garçons à retrouver ici.

Le match à ne pas rater : Lakers – Cavs (21h30)

On va pas se mentir, c’est une nuit plutôt calme, avec peu d’affiches dignes de ce nom. On focus donc sur la seule rencontre avec du All-Star des deux côtés, qui plus est à un horaire bien avantageux. C’est désormais un classique en NBA, mais LeBron James se met toujours sur son 31 dès qu’il affronte une de ses anciennes équipes, les fans de Miami et Cleveland sont habitués.

Le King fait face ce soir à son grand amour de Cleveland mais LBJ n’a pas le temps pour les sentiments car les Lakers sont aux portes du Top 8 à l’Ouest et une victoire face aux Cavs leur permettrait de doubler les Kings. Les Purple and Gold n’ont plus été parmi les 8 premiers de leur conférence depuis le.. 29 décembre.

En face, les Cavs ne respirent pas la forme et pourraient voir le Magic et les Knicks leur piquer la troisième place à l’Est si leur dynamique ne s’inverse pas.

Mais aussi …

Joel Embiid pour continuer à chauffer avant la fin de la régulière ? Le Process est incertain pour le moment.

Nets – Pistons, pour le regarder il faut être fan d’une des deux équipes.

Les Hawks se sont payés quelques gros ces dernières semaines et peuvent encore aller prendre la 9ème place des Bulls. Mais encore faut-il aller gagner à Denver..

Les Français sur les parquets NBA