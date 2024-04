Vidéo : on a testé l’application shooting de Decathlon !

C’est la dernière vidéo masterclass faite maison ! Avec Léonce à prod, Alex et Bibi dans les sièges de shooteurs, on est allés tester la toute nouvelle application de shooting de Decathlon. Spoiler, c’était magnifique à vivre.

Vous les connaissez, et on bosse ensemble depuis quelques temps maintenant sur différents projets. Les copains de Decathlon ont envie de développer toujours plus la pratique du basket et la passion des amoureux de la balle orange. Pour cela ? Il y a évidemment tous les produits nécessaires pour faire du bon basket, mais leurs équipes ont décidé d’aller encore plus loin dans la réflexion.

Et si on permettait aux gens de pouvoir se jauger statistiquement, et de se challenger ?

Pour cela, Decathlon a lancé son propre arceau connecté, et l’application qui va avec !

Concours de shoots, trophées à débloquer, modes à tester soi-même ou pour challenger des potes, c’est donc en toute logique que nous sommes allés dans les sièges de Decathlon afin de tester cette petite merveille. Voici donc la vidéo de ce test, avec 20% de réussite au tir, 50% d’hexpertise et 100% de kif au compteur.

Remerciements à Thomas, Adrien, Mathieu, Clément et toutes les équipes de Decathlon ! <3