Quatre matchs se sont joués cette nuit en NBA, alors que le tournoi NCAA a désigné ses deux finalistes. En avant pour le petit résumé, avant une nuit du dimanche soir qui s’annonce dantesque !

Les résultats de la nuit

En NCAA

NC State – Purdue : 50-63

Alabama – UConn : 72-86

Ce qu’il faut retenir

Les Lakers ont remporté leur neuvième succès en dix rencontres et se mettent carrément à lorgner sur la sixième place. Pour les Cavs le mood est différent, avec un troisième revers en quatre matchs et une troisième place à l’Est plus que jamais menacée.

Les Nets ont gagné un match de basket mais ça ne compte pas car c’était face aux Pistons.

Joel Embiid a été monstrueux face aux Grizzlies (30 points et 12 rebonds en 23 minutes), les Sixers reviennent fort dans la course aux Playoffs, mais l’évènement de la soirée à Memphis fut sans conteste le retrait du maillot de Marc Gasol.

Les Nuggets se sont défaits sans peine des Hawks, et reprennent par la même occasion la tête de la Conférence Ouest.

En NCAA, la finale opposera Purdue à UConn. Zach Edey vs Donovan Clingan, mais pas de Mohamed Diarra en finale.

Les Français de la nuit

Pas d’Evan Fournier avec les Pistons.

9 points et 3 rebonds pour Nicolas Batum face à Memphis

Et en G League ?

Finales de Conférence ce soir, avec Ousmane Dieng et Olivier Sarr !

Le highlight de la nuit

Marc Gasol watches his jersey get lifted into the rafters in Memphis 👏 pic.twitter.com/1wWf2UzNjR

— NBA (@NBA) April 7, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #24 | Pick #157

📊 Moyenne de la nuit : 35.11 pts#NBA pic.twitter.com/CGoGXXkXuf

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) April 7, 2024

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de la nuit prochaine