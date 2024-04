Nuggets – Lakers (108-106) : Jamal Murray est ultra clutch, Los Angeles est en vacances !

Quel match ! Au terme d’un mano à mano exceptionnel, les Nuggets éliminent les Lakers grâce à un Jamal Murray encore une fois assassin en toute fin de partie. C’est lui qui colle le panier de la gagne à 3 secondes du terme, et qui envoie LeBron James, Anthony Davis et toute leur clique à Cancun !

Par ici les statistiques !

Wow, on a vécu une partie de basket INCROYABLE. Un duel de tous les instants. Une partie où les joueurs, malgré la douleur de pépins physiques qui s’est vue sur leurs visages, ont tenu le coup et tout tenté pour arracher la victoire. Le sport, messieurs dames, le sport ! Anthony Davis a tout donné, collé 17 points et pris 15 rebonds avec une épaule en vrac suite à un contact avec Michael Porter Jr. Incertain pour la partie, Jamal Murray a outrepassé la douleur et, une nouvelle fois, assassiné les Lakers. Quasiment au buzzer, pour envoyer Los Angeles en vacances. Ce type est tout bonnement monstrueux passé le 15 avril.

LE SHOOT DE JAMAL MURRAY POUR ÉLIMINER LES LAKERS !!! pic.twitter.com/GsvWBOb0hZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2024

La partie s’est disputée à coup de gros tirs. LeBron James a été au rendez-vous avec 30 points, 9 rebonds et 11 passes, plantant un très gros 3-points en début de 3e quart pour permettre aux siens de revenir à une possession d’écart. Austin Reaves a pris ses responsabilités en fin de partie avec plusieurs duels remportés au sang froid. Rui Hachimura a été efficace dans ses coupes pour prendre des points malins. Il y a un domaine où les Lakers ont raté leur match, et qui coûte la victoire : les lancers francs. 18/27 sur la ligne de réparation, c’est bien trop peu dans un match avec un tel enjeu. Surtout quand la décision finale se joue sur un tir à 2 points. L’absence de temps mort restant dans les 3 dernières minutes coûte très cher aussi, malgré un challenge très bien joué de la part de Darvin Ham.

La saison globale d’Anthony Davis se termine, et quelle saison bordel.

Va falloir l’aider, il a été monstrueux.

D’octobre à fin avril. Des deux côtés du terrain, en mettant les blessures dans le rétro. Un AD monumental, déjà hâte de le revoir aux JO et l’an prochain.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2024

Sans être resplendissants, les Nuggets se qualifient donc 4-1. Nikola Jokic pose un match à 25 points, 20 rebonds et 9 passes, tandis que le héros d’une soirée de plus à Denver, Jamal Murray, envoie lui 32 points, 3 rebonds et 7 passes, le dunk sur LeBron et donc le panier de gagne dans la besace. Il a porté le Colorado sur ses épaules, tout simplement. On retient qu’au delà de ces exploits individuels fabuleux, la bande de Michael Malone n’a pas affiché une confiance aussi forte que l’an passé. Il faudra mieux compter sur le banc et continuer à diversifier les sources d’apport numérique face aux Wolves, qui jouissent eux d’une défense polyvalente de très haut niveau.

Et j’espère que les Nuggets vont nettement mieux jouer au prochain tour. Je les ai pas trouvés resplendissants sur ce round.

Ils ont su appuyer là où ça fait mal, par contre Minnesota désormais en face ça rigole absolument pas. Il va falloir élever globalement le niveau de jeu.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2024