Huit équipes sont déjà qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et quatre les rejoindront grâce aux tournois de qualifications qui auront lieu du 2 au 7 juillet prochain. Parmi les 12 sélections, beaucoup de prétendantes à la médaille. Le tournoi est décrit par beaucoup comme un des plus relevés de l’histoire du basket ; un constat avec lequel Vincent Collet n’est pas en désaccord.

France, États-Unis, Serbie, Australie, Canada, Allemagne, Japon et Soudan du Sud. Le plateau déjà connu des Jeux olympiques de Paris est presque absurde tant les équipes sont toutes plus talentueuses les unes que les autres. Si les favoris réussissaient tous à se sortir des tournois de qualifications (TQO) début juillet, l’Espagne, la Slovénie, la Lettonie et la Lituanie (ou l’Italie) pourraient bien les rejoindre en phase de groupes.

Invité sur le plateau de NBA Extra sur beIN Sports, Vincent Collet, le sélectionneur de l’Equipe de France a répondu à Jacques Monclar qui lui affirmait que la compétition de cet été serait “la plus relevée de tous les temps”.

“Pour moi il y a dix équipes qui vont pouvoir être candidates au podium. Il y en a six déjà qualifiées, et les quatre qui arriveront à se sortir des TQO seront de ce niveau.”

Vincent Collet en direct sur @NBAextra : “Pour moi il y a dix équipes qui vont pouvoir être candidates au podium”

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2024

Le tacticien semble laisser de côté le Japon et le Soudan du Sud, les représentants des continents asiatiques et africains, qui, sur le papier, ont l’air un petit peu moins compétitifs. Mais le message envoyé est clair : il faudra se méfier de tout le monde.

Il suffit de regarder le groupe A composé de l’Australie, du Canada et deux deux vainqueurs de TQO qui pourraient être l’Espagne et la Slovénie pour comprendre que les équipes ne pourront pas se permettre d’être lents au démarrage cet été. Il faudra être prêt à se bagarrer dès le début de la compétition.

Vincent Collet a reconfirmé à demi-mot, dans l’émission, que l’objectif de l’Equipe de France était de remporter une médaille ; elle ne sera pas la seule prétendante. Pour y arriver, le sélectionneur voudra faire des Bleus, la meilleure défense de la compétition.

Source : beIN SPorts