Tout était difficile. La différence de niveau global, de confiance, aussi. Puis cette satanée match-up entre les Lakers et les Nuggets champions en titre, c’est probablement ce qui pouvait arriver de pire à l’équipe de LeBron James. Denver n’a pas fait de quartier, direction la plage pour Darvin Ham et ses hommes.

Cinq matchs, quatre revers. Le premier ne souffre d’aucune contestation, le deuxième fut le tournant de la série avec le shoot au buzzer de Jamal Murray, le troisième n’aura été qu’une lente accélération suffisante de Denver, et après une parenthèse heureuse au Game 4 le dernier aura été le couperet attendu, bien que disputé avec le plus grand des honneurs par les Lakers.

LE SHOOT DE JAMAL MURRAY POUR ÉLIMINER LES LAKERS !!! pic.twitter.com/GsvWBOb0hZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2024

Rien d’illogique évidemment, sur le papier. Non pas que les Lakers et leur septième place ne nous inspiraient rien, disons plutôt que ce sont les Nuggets qui nous inspirent un respect et une crainte assez unique en NBA cette saison. LeBron James et Anthony Davis ont bien fait ce qu’ils pouvaient, mais bien souvent D’Angelo Russell a abandonné le navire, alors que les role players ont fait leur boulot, mais que leur boulot est, intrinsèquement, moins solide que celui de leurs différents vis-à-vis.

Les Lakers sont éliminés au premier tour.

Mais 4-1, je trouve que le score final ne reflète pas l’écart sur cette série.

Ils se sont vraiment battus, bien battus, et on peut refaire la matchup en changeant quelques éléments qui auraient pu faire durer le duel.

Chapeau.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2024

47 victoires, 35 défaites, une sortie virulente dès le premier tour des Playoffs. Une fois de plus la saison des Lakers aura été marquée principalement par un exploit individuel de LeBron James (lorsqu’il a passé les 40 000 points), mais collectivement, le plafond n’était pas bien haut. Mention spéciale au grand boulot d’Anthony Davis.

De quoi réfléchir à des lendemains un chouïa plus victorieux au printemps ? Pas sûr que ce soit possible à court-terme avec LBJ dans les parages mais, pour l’instant souhaitons bon courage à toutes ces gentilles personnes, un peu trop gentilles depuis dix jours.