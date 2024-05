On vient d’apprendre les noms des 18 Bleues retenues dans le groupe élargi pour la préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Forcément il y a quelques déçues… Petit retour donc sur les joueuses qui auraient pu avoir l’opportunité de représenter la sélection nationale cet été mais qui n’ont pas fait le cut.

Le grand nom qui vient tout de suite en tête parmi les absentes, c’est celui de Sandrine Gruda. L’intérieure de 36 ans de l’ASVEL n’a pas été retenue par le sélectionneur Jean-Aimé Toupane, même si elle avait participé au dernier EuroBasket. Même chose pour Olivia Epoupa qui joue en Turquie cette saison. La meneuse avait déjà décidé qu’elle ne participerait plus aux compétitions avec l’Equipe de France depuis son dernier EuroBasket, en 2021.

Dans les autres joueuses qui faisaient office de cadre, on a l’absence de la meneuse titulaire Alix Duchet pour raisons personnelles, qui avait déjà été annoncée hier. Sans oublier l’intérieure Helena Ciak qui a moins de temps de jeu qu’auparavant à l’ASVEL. Christelle Diallo qui avait pourtant fait une très bonne saison d’EuroLeague en Espagne avec Zaragoza aurait pu connaître ses premières sélections mais n’a pas non plus fait la liste des 18.

🚨 OFFICIEL : la liste des joueuses retenues en Équipe de France pour les JO de Paris 2024 !

May 16, 2024

Dans les joueuses plus jeunes qui auraient pu prétendre à la sélection Olympique, on peut mentionner Caroline Heriaud, la meneuse titulaire de l’équipe de Villeneuve d’Ascq, arrivée jusqu’en Finale de l’Euroleague. Kendra Chery, l’ailière de Basket Landes pouvait elle aussi prétendre à la sélection Olympique, elle qui dispute actuellement les Finales de la Ligue Féminine de Basket, et qui avait atteint la finale de la Coupe de France et remporté le Match des Champions face à l’ASVEL, aux côtés de Clarince Djaldi-Tabdi qui n’a pas non plus été appelée ce soir.Les deux joueuses avaient fait une campagne convaincante en EuroLeague.

Lisa Berkani a elle aussi fait une belle saison du côté de Venise en EuroCup, mais la concurrence sur les lignes arrières de l’Equipe de France est trop importante.

Certaines doivent notamment – et potentiellement – leurs absences à des retours de blessures trop récents. C’est notamment le cas d’Ornella Bankole et Sara Chevaugeon de Charleville-Mézières. Endy Miyem, de son côté, a enchaîné trop de blessures avec l’ASVEL.

Prêtes à tout pour faire briller la France ✨

La liste des Bleues appelées pour préparer les Jeux 🇫🇷#PassionnémentBleu pic.twitter.com/5WP5cyAWad

May 16, 2024

Voilà pour les mentions honorables des féminines aux Jeux Olympiques de Paris. Certaines sont encore trop jeunes pour espérer une sélection, d’autres ont déjà joué le gros de leur carrière avec la sélection nationale. Les douze qui seront sélectionnées à la fin pour participer aux Jeux seront connues plus tard, sans doute d’ici juillet.