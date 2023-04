En prenant le Game 1 à Memphis et en faisant le boulot à la maison, les Lakers sont en position idéale pour boucler la série à Los Angeles ce soir. Et justement, quand il s’agit de boucler une série, LeBron James est plutôt à l’aise, comme le prouve son bilan en carrière.

Le résumé du Game 5

Actuellement dans sa 16e campagne de Playoffs, LeBron James a tout connu en NBA. Et cette nuit, aux alentours de 4h30 du matin à la Crypto.com Arena, le King va jouer un 52e match dans lequel il a l’opportunité d’envoyer son adversaire en vacances. Son bilan sur les 51 premiers ? 39 victoires – 12 défaites, avec des stats tournant autour des 28 points – 9 rebonds – 7 passes.

Vous l’avez compris, le King n’est pas du genre à jouer avec sa nourriture.

Quand il faut enfoncer le clou et anéantir les espoirs de l’équipe adverse, la plupart du temps il le fait. Alors certes, James a raté une première opportunité à Memphis l’autre jour lors du Game 5, où il est passé à côté en sortant une performance à seulement 15 points et 5/17 au tir. Mais ce vendredi, LeBron sera de retour devant le public de Los Angeles, avec la volonté d’effacer ce mauvais match et en finir pour de bon.

Entering Game 5, LeBron’s teams were 39-11 in closeout games — the best record in playoff history. James averaged 28/9/7 in such games.

After an uncharacteristic 15-point, 5-turnover outing, James vowed he’ll be better in Game 6. LA is going to need it. https://t.co/bf7gzLEGev pic.twitter.com/DmTjwuOYhy

— Jovan Buha (@jovanbuha) April 27, 2023