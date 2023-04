Les Playoffs battent leur plein mais le business ne s’arrête pas pour autant pour les joueurs de la Ligue. On apprend aujourd’hui que Kevin Durant aurait signé un deal à vie avec Nike. Spoiler, ils ne sont pas nombreux à pouvoir en dire autant.

En attendant de voir si Kevin Durant soulèvera le Larry O’Brien en juin, l’ailier peut déjà savourer une belle victoire. Selon le média Boardroom, le MVP 2014 aurait prolongé son contrat avec Nike. Et on ne parle pas de deux ou trois ans supplémentaires mais bien d’un contrat à vie !

BREAKING: Kevin Durant has signed a lifetime contract with Nike.https://t.co/CAJS4Jrawm — Boardroom (@boardroom) April 28, 2023

Signé en 2007, lors de son arrivée en NBA aux Sonics, KD a fait du chemin avec la célèbre marque américaine. Depuis ses débuts dans la Ligue, Durant c’est 15 paires de chaussures commercialisées. Dans le cadre de cette signature, on a même appris qu’une seizième était en route.

Ce nouveau deal, c’est un sacré événement car on sait que les deals avec les chaussures, c’est aussi le signe d’un statut en NBA. T’es une superstar, tu choppes un partenariat avec une grosse marque. Mais combien de stars de la Ligue ont un deal… à vie ? Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. On sait que Stephen Curry fait partie des rares chanceux avec la marque Under Armour, et encore la durée du deal est lié à certaines clauses. S’agissant de Nike, il n’y a que trois garçons qui sont concernés : Michael Jordan (évidemment), LeBron James et désormais Kevin Durant. Pas mal d’intégrer un club qui inclut peut-être les deux meilleurs joueurs de l’histoire de la Ligue.

Sur Twitter, le joueur des Suns s’est dit “honoré” de s’engager ad vitam avec Nike.

A true honor to be in the game for life with @Nike https://t.co/VNj1IJUVWG — Kevin Durant (@KDTrey5) April 28, 2023

Source texte : Boardroom