Légende des Warriors et considéré à juste titre comme le meilleur shooteur de l’histoire du basket, Stephen Curry est également le visage de l’équipementier Under Armour. Dix ans après avoir rejoint la marque américaine basée à Baltimore, Curry vient de prolonger sur le très long terme avec UA.

La durée exacte et la valeur du deal n’ont pas été dévoilées, mais Steph Curry lui-même avait déclaré à Rolling Stone il y a quelques mois qu’il était en négociation pour un contrat à vie* d’un montant d’un milliard de dollars.

Vous l’avez compris, Under Armour a cassé sa tirelire pour prolonger sa poule aux œufs d’or, dont le contrat actuel – d’une valeur de 215 millions de billets verts – doit expirer en 2024. Si l’on en croit ESPN, ce nouvel accord XXL permettra à Curry d’obtenir des parts au sein d’Under Armour, ainsi que le statut de président de Curry Brand, filiale d’UA (un peu comme Jordan Brand avec Nike) lancée en 2020.

BREAKING: @StephenCurry30 has signed a long-term extension with Under Armour, extending beyond his playing days. Curry will be awarded substantial equity in UA and is now President of Curry Brand. “We share a vision for a big future ahead,” said Curry.https://t.co/hTb5bU60Kk — Nick DePaula (@NickDePaula) March 30, 2023

En difficulté ces derniers mois en matière de revenus et de ventes, Under Armour ne pouvait pas se permettre de laisser échapper Stephen Curry, superstar NBA et visage de la Grande Ligue. On parle d’un joueur unique qui a changé le basket, qui a inspiré toute une génération de joueurs et qui possède une popularité énorme notamment auprès des jeunes fans. Steph a évidemment été un moteur dans le développement d’UA au cours de la dernière décennie, et l’équipementier veut profiter de son pouvoir d’attraction pour signer d’autres athlètes de renom (dans le basket mais pas seulement, on pense au golf notamment, l’autre passion de Steph) afin de continuer à grandir.

“Je ne pouvais pas imaginer Under Armour sans Stephen Curry, et Stephen Curry sans Under Armour.” – Kevin Plank, fondateur d’UA (via Yahoo Finance)

Pour rappel, Stephen Curry joue actuellement avec le dixième modèle de sa chaussure signature sous Under Armour (la Curry Flow 10), qui cartonne au niveau des ventes. Il y a quelques années, on se demandait si la collaboration entre Steph et UA allait durer, Curry et Kevin Plank exprimant des désaccords sur plusieurs points. Visiblement, tout ça est désormais derrière eux.

*d’après les dernières infos, la durée du contrat dépendra en partie des revenus liés aux ventes. En atteignant des paliers prédéfinis, des clauses seront débloquées pour prolonger continuellement le deal, deal pouvant ainsi se transformer en contrat à vie.

__________

Sources texte : ESPN, Yahoo Finance, Rolling Stone