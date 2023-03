À dix petits jours de la fin de la saison régulière, les leaders statistiques de la NBA commencent à se dessiner. Mais est-il possible que certains perdent leur première place ? Spoiler alert : Cela semble compliqué. Sortez les calculettes, c’est le point stats !

Rappel important : pour être éligible à un titre statistique – comme celui du meilleur scoreur – un joueur doit avoir joué au moins 58 matchs sur les 82 de la saison.

Points

Joel Embiid : 33,2

Luka Doncic : 32,8

Damian Lillard : 32,2

Shai Gilgeous-Alexander : 31,3

Giannis Antetokoumpo : 31,1

Le classement est dominé par l’intérieur des Sixers qui match après match n’en finit plus de rayonner. Jojo réalise une saison pleine au scoring bien alimenté par James Harden, le barbu que l’on évoquera plus tard. Derrière ? Dončić forcément, le slovène n’est pas bien loin et a empilé les gros matchs sans pour autant assurer à son équipe une place en Playoffs, ni en Play-in. Il reste 5 rencontres au meneur des Mavs pour sauver son groupe d’une catastrophe industrielle, car il faut se le dire : Dallas est clairement dans le creux de la vague. Luka sera très loin de penser à ce classement au moment d’entamer une dernière ligne droite décisive. Le reste du classement est logique, Lillard (déjà en vacances) a réalisé sa meilleure saison en terme statistique pour une énième déception à Portland. Shai porte son équipe et ferraille tous les soirs pour emmener OKC en Playoffs. On n’attendait peut-être pas SGA aussi vite, aussi haut, mais quel joueur ! Pour Giannis, du classique, une moyenne autour des 30 points depuis maintenant 5 saisons, Greek Freak.

Rebonds

Domantas Sabonis : 12,4

Nikola Jokic : 11,9

Giannis Antetokounmpo : 11,8

Rudy Gobert : 11,7

Clint Capela : 11,2

Domantas Sabonis, dans une saison en tout point historique pour les Kings a été LE joueur qui a fait basculer Sacramento dans une autre dimension. Blessé la quasi-totalité de la saison dernière, le lituanien est revenu cette année en mode shérif californien. En double-double de moyenne avec 19,1 points par matchs et 12,4 rebonds, Sabonis signe la meilleure saison de sa carrière et figure parmi les grands artisans du renouveau des Kings. Dans la suite du classement, Jokic prétendant très sérieux au titre de MVP n’est jamais très loin du sommet des catégories statistiques. C’est simple, le serbe est en quasi triple-double de moyenne sur la saison. Le classement est complété par Giannis, Rudy et Capela, des habitués de ce classement. Les trois aspirateurs à rebonds ont fait leur boulot cette saison, RAS.

Passes

James Harden : 10,9

Tyrese Haliburton : 10,4

Trae Young : 10,0

Nikola Jokic : 9,9

Chris Paul : 9,1

Fini le Pistolero du Texas, place au serveur de caviar à la louche de Pennsylvanie. James Harden, dans l’effectif de Doc Rivers, s’est réinventé. Au nez et à la barbe, Harden a orchestré toute la saison le jeu des Sixers pour terminer tout en haut du classement des passeurs. Haliburton, qui dominait le classement en janvier, a poursuivi sur sa lancée pour rester au dessus des 10 passes. Derrière, le dégarni des Hawks, le Joker et l’inoxydable CP3 complètent une belle cuvée de passeurs pour cette saison 2022-23.

Interceptions

O.G. Anunoby : 1,9

Jimmy Butler : 1,8

Fred VanVleet : 1,8

Shai Gilgeous-Alexander : 1,7

De’Anthony Melton : 1,7

Classement dominé par le canadien O.G Anunoby qui avait les mains partout cette saison. Avec 1.9 interception par match, O.G a permis à son équipe de jouer beaucoup de ballons de transitions. Son compère Fred VanVleet est troisième, pas étonnant que les Raptors soit l’une des meilleures défenses de la NBA. Jimmy Butler 2ème rappelle qu’il a le sens du jeu directement intégré dans son ADN. De’Anthony Melton pour sa première saison aux Sixers se distingue aussi.

Contres

Jaren Jackson Jr. : 3,1

Nic Claxton : 2,5

Brook Lopez : 2,5

Walker Kessler : 2,4

Myles Turner : 2,3

Place aux bâches et c’est l’Ourson Jaren Jackson Jr. qui tient le pavé dans cette catégorie avec une moyenne monstrueuse de 3,1 contres par match. NOT IN MY HOUSE ! Pas question de laisser d’easy lay-up pour ces gars là. Si vous êtes dans la peinture vous connaissez la sanction. Nic Claxton et Brook Lopez sont à égalité. Ce n’est pas beaucoup moins serré avec Kessler et Turner qui complètent le top 5.

Adresse au tir (%)

Walker Kessler : 72,0

Nic Claxton : 70,3

Mason Plumlee : 67,9

Rudy Gobert : 66,1

Clint Capela : 65,1

Comme souvent il n’y a que des intérieurs. C’est un peu le classement des mecs qui bouge le moins sous l’arceau. Souvent chahutés, ces mecs là finissent toujours par trouver le moyen de la mettre dedans. Walker Kessler est pas loin de le faire les 3/4 du temps, imaginez-vous. Il n’y a définitivement pas qu’une seule montagne dans l’Utah. Plumlee lui aussi toujours là façon Renaud, sur le podium avec Nic Claxton. Derrière Rudy et Capela continuent de se suivre statistiquement. Fiables.

Adresse à 3-points (%)

Luke Kennard : 48,9

Al Horford : 45,1

Damion Lee : 44,8

Malcolm Brogdon : 44,1

Gary Harris : 44,0

Parlons gâchettes fines ! Quand ils ont un shoot ouvert du parking, ça fait filoche. Luke Kennard se rapproche des 50% dans l’exercice. Ahurissant. Le shooting guard des Grizzlies passé par Duke est insatiable et permet souvent de confirmer le bon boulot collectif du dauphin de l’Ouest. Al Horford se bonifie avec le temps, à 36 ans il tourne toujours au delà de 45% de réussite derrière l’arc, métronome.

Source : ESPN