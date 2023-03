Dans un choc au sommet très attendu face aux Celtics jeudi soir, Milwaukee a pris 41 points dans les dents devant son public. Si leur première place au classement de l’Est n’est pas directement menacée par cette lourde défaite, ça fait forcément désordre pour les Bucks alors que les Playoffs pointent le bout de leur nez. Giannis Antetokounmpo a ainsi tenu à faire passer un message à son équipe.

Certes, les Bucks jouaient en back-to-back après leur victoire à Indiana mercredi. Certes, on attendait une réaction d’orgueil des Celtics après leur défaite bien crade face à Washington en début de semaine. Mais on ne pouvait pas prévoir un tel scénario.

140-99 pour Boston. 41 points d’écart. Tout ça sur le parquet de Milwaukee.

Ça pique. Ça pique fort pour des Bucks pourtant en plein boom depuis mi-janvier. Et si les Celtics refusent de considérer cette victoire comme un statement game, du côté de Milwaukee c’est un vrai avertissement avant les grandes échéances des Playoffs.

C’est aussi simple que ça. Maintenant, ça va trotter dans notre tête et on va voir comment on réagit face à ça. Est-ce qu’on va continuer à jouer de la même manière ? Si c’est le cas, le résultat sera le même. On doit changer des choses. On doit jouer dur, on doit avoir un peu de fierté.”

Le Freak a parlé.

Pour lui, c’est avant tout une question d’intensité, plus qu’une question d’adresse ou de préparation technico-tactique. Les Bucks naviguaient sur un fleuve relativement tranquille ces dernières semaines, peut-être un peu trop vu la baffe qu’ils viennent de se prendre. Giannis espère que cette défaite servira de sonnette d’alarme en vue des Playoffs, où Milwaukee pourrait retrouver Boston en Finales de Conférence Est.

