Cette semaine, nous avons annoncé la plus grande soirée basket de l’année : la Viewing Party des Playoffs 2023 qui aura lieu le dimanche 23 avril prochain. Mais comment obtenir ses billets ? Peut-on venir accompagné ? Et les Kings seront-ils champions cette année ? Voici les réponses à toutes vos questions, pour passer un bon moment ensemble.

Cet article est créé à partir des questions qui ont été posées sur nos réseaux sociaux et par mail.

N’hésitez donc pas à nous contacter dans les prochains jours, si de nouvelles questions vous viennent en tête !

# Quel est le prix des places pour cette soirée ?

Le prix unitaire des places est de 25€ par personne.

# Combien de billets maximum peut-on prendre ?

Pour chaque personne souhaitant effectuer un achat de billets, un maximum de 6 billets sera possible par transaction.

Si vous souhaitez obtenir plus de 6 billets, il faudra réaliser une transaction supplémentaire.

# Est-ce qu’on peut venir solo ou faut-il être accompagné ?

Vous pouvez venir seul sans problème ! Vous pouvez aussi venir accompagné, car plus on est de fous plus on rit.

La meilleure communauté au monde sera présente pour inclure tout le monde, donc si vous préférez la jouer solo sachez qu’il y aura assez de passionnés pour passer un grand moment tous ensemble.

# Est-ce que les places sont nominatives ? Ou est-ce un placement libre comme au cinéma ?

Les places ne sont pas nominatives. Le placement est donc libre.

Comme on dit chez nous : premiers arrivés, premiers servis ! Plus tôt vous arriverez, plus d’options vous aurez.

Le Grand Rex est un cinéma, cette soirée sera dans une salle de cinéma, donc quand vous arriverez dans la salle vous pourrez prendre les places qui vous tentent le plus et qui n’ont pas été déjà prises. Si vous avez acheté plusieurs places, il n’y aura pas de sujet de séparation entre sièges ou niveaux sur les billets.

Encore une fois, entre gens intelligents et de bonne foi nous savons communiquer entre nous. Donc si vous êtes 3 et qu’il est possible d’être côte à côte en demandant à une personne si elle peut se décaler, sortez votre meilleur sourire, dites que vous êtes fan du Thunder et demandez-lui.

# C’est grave si je suis en retard ? On peut arriver au Grand Rex jusqu’à quelle heure ?

Le Grand Rex sera ouvert à partir de 17h pour cette soirée.

On ne refusera pas l’entrée pour celles et ceux qui ont des impératifs et ne peuvent être là à 17h pétantes.

Mais pour la plus grande soirée de l’année, mieux vaut ne pas être en retard !

Ci-dessous, voici le programme de la soirée. Donc à vous de vous organiser pour être là au meilleur moment :

17h : ouverture des portes du Grand Rex

ouverture des portes du Grand Rex 18h : Pregame Show XXL sur scène

Pregame Show XXL sur scène 19h : 1er match de Playoffs diffusé en direct

1er match de Playoffs diffusé en direct 21h30 : 2ème match de Playoffs diffusé en direct

2ème match de Playoffs diffusé en direct 00h : fin du game, orgasme collectif

# Quels matchs de Playoffs seront diffusés ? On peut avoir les Knicks s’il te plait ?

À l’heure actuelle, donc au 31 mars 2023, nous ne savons pas encore quelles seront les séries de Playoffs.

Une fois que les séries de Playoffs seront annoncées, nous connaîtrons les 2 affiches qui seront diffusées en direct au Grand Rex.

Dès que nous saurons les 2 matchs diffusés en direct, nous communiquerons dessus sur toutes nos plateformes.

Rappel : nous ne choisissons pas les matchs NBA diffusés en France, donc nous refusons les pots de vin afin de diffuser votre équipe préférée.

# Est-ce que la soirée sera diffusée en direct sur Twitch ou YouTube.

Non, la soirée ne sera pas diffusée en direct ou en replay sur nos chaînes ni celles de la NBA ou de beIN Sports.

# Avez-vous prévu des billets pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur ? L’accès handicapé sera-t-il possible ?

Les accompagnateurs devront aussi avoir leur propre billet. Les personnes à mobilité réduite seront assis à une location réservée (l’orchestra).

# Concernant l’âge pour cet évènement, si un parent vient accompagné de sa fille / son fils mineur, seront-ils refusés à l’entrée ?

ParionsSport partenaire officiel de la NBA parraine l’organisation de la NBA Viewing Party parisienne dédiée aux Playoffs. À ce titre, et du fait que les jeux d’argent et de hasard soient interdits aux mineurs, l’évènement n’est pas ouvert aux mineurs. La présence de mineurs même accompagnés d’une personne majeure n’est pas autorisée lors de cet événement NBA.

# Il faut plusieurs NBA ID pour avoir plusieurs places, ou 1 seul ça suffit ?

Un seul NBA ID suffit pour la personne qui achète une place ou plusieurs places.

# C’est facile pour acheter ses billets ? Vous avez un tuto avec des screens ?

Suffisait de le demander.

Tout d’abord, cliquez sur ce lien.

Si cela vous donne une page d’erreur, recliquez sur le lien une nouvelle fois.