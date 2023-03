Champions en titre, les Warriors ont réussi à relancer leur dynastie la saison dernière. Mais jusqu’à quand peut-elle durer ? Pour beaucoup, la saison actuelle ressemble à une dernière danse, un peu comme pour les Bulls de Michael Jordan en 1997-98. Mais Steve Kerr, coach de Golden State et ancien joueur de Chicago, refuse cette comparaison.

Avec un bilan tout juste positif (40 victoires – 37 défaites), une sixième place décevante au classement et des résultats catastrophiques à l’extérieur (29 revers en 38 matchs), les Warriors 2022-23 ne ressemblent pas vraiment aux versions précédentes qui ont ramené quatre titres de champion dans la Baie. Et quand on connaît la situation contractuelle de Draymond Green (potentiellement agent libre cet été) et les rumeurs autour d’un possible départ de l’architecte de la dynastie Bob Myers, il y a forcément des doutes qui s’installent concernant l’avenir des Dubs.

Steve Kerr, l’actuel coach de Golden State, voit cependant les choses différemment. Pour lui, les Warriors ont encore de belles années devant eux (via The Athletic).

“Ce n’est pas ‘The Last Dance’. En 1997, à Chicago, tout le monde savait que ce serait la dernière saison. Phil (Jackson, le coach, NDLR.) était sur la fin, et le contrat de chaque joueur était sur le point d’expirer. Ce n’est pas du tout le cas ici. Je sais que Joe (Lacob, le proprio, NDLR.) adorerait prolonger tout ça. Son engagement sur le plan financier pour garder l’équipe compétitive pendant une décennie a été incroyable. Et cet engagement est toujours là. Donc je pense qu’il y a de bonnes chances pour qu’on continue dans cette voie-là.”

Premier élément essentiel : Stephen Curry est sous contrat jusqu’en 2026, soit trois saisons supplémentaires après celle-ci. Vu le niveau auquel il évolue malgré ses 35 ans, on peut compter sur lui pour continuer à jouer comme un MVP lors des années à venir.

L’autre Splash Brother Klay Thompson, qui est vraiment monté en puissance au cours de la saison, possède encore un an de contrat et restera donc à Golden State jusqu’en 2024 minimum. Jordan Poole, membre important du présent mais aussi de l’avenir des Dubs, a lui été prolongé au prix fort lors de la dernière intersaison (128 millions de dollars sur 4 ans), tout comme Andrew Wiggins (109 millions sur 4 ans), élément crucial du titre 2022. Vous ajoutez à ça la présence du précieux pivot Kevon Looney (sous contrat jusqu’en 2025) et la progression du sophomore Jonathan Kuminga, et vous obtenez un noyau destiné à garder les Warriors parmi les équipes compétitives de l’Ouest.

Steve Kerr acknowledges the Warriors’ season hasn’t been what he imagined. But Kerr isn’t ready to call this season Golden State’s “Last Dance.” “That’s not the case here at all.” Kerr spoke one-on-one with @timkawakami.https://t.co/AgS9FdePWo — The Athletic (@TheAthletic) March 31, 2023

Bien sûr, un potentiel départ de Draymond en tant qu’agent libre dans quelques mois pourrait ressembler à la chute du premier domino, surtout si Bob Myers – toujours sans contrat pour la saison prochaine – fait également ses valises derrière. Ce dernier possède en effet une relation très proche avec Stephen Curry et Steve Kerr, et la vie à Golden State ne sera pas la même s’il venait à partir. Mais Kerr ne veut pas penser à ça aujourd’hui. Le coach des Dubs est focus sur la fin de la régulière et les Playoffs, lui qui estime que les Warriors ont toutes leurs chances pour aller à nouveau au bout, même sans Andrew Wiggins toujours absent.

“Je pense qu’on peut le faire, je crois vraiment en cette équipe. Notamment parce qu’on a récupéré Gary Payton II [à la deadline, NDLR.] et que Jonathan Kuminga a step-up en l’absence de Wigs. […] Nous n’avons peut-être pas la continuité et le rythme de l’an passé, mais je suis confiant par rapport à nos chances au vu du talent et de l’expérience qu’on possède.”

Dans le cas où les mots de Steve Kerr se traduiraient sur le parquet lors des prochains Playoffs, ça pourrait pousser tout le monde à revenir pour une nouvelle danse l’année prochaine.

Source texte : The Athletic