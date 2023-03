Sans équipe depuis le début de la saison 2022-23, LaMarcus Aldridge ne foulera plus jamais un parquet NBA. L’ancien intérieur des Blazers, des Spurs et des Nets a en effet annoncé sa retraite ce vendredi, après 16 saisons dans la Grande Ligue.

LaMarcus Aldridge et la NBA, c’est donc terminé.

Celui qui a été élu sept fois All-Star durant sa carrière vient d’annoncer officiellement sa volonté de se retirer en laissant un joli message sur son compte Twitter. Sa dernière apparition sur les parquets NBA remonte au 6 avril 2022, dans la Mecque du basketball à New York City lors d’un derby opposant les Knicks aux Nets.

In the words of TB12, you only get one big, emotional retirement… so, on that note…I’m thankful for all the memories, family and friends I made throughout my career. It was one hell of a ride and I enjoyed every min! 12

— LaMarcus Aldridge (@aldridge_12) March 31, 2023