Quatre jours. Il ne reste plus que quatre jours dans la saison régulière 2021-22 et beaucoup de choses restent encore à jouer au sein des deux conférences. Pour éviter toutes manigances et autres petits arrangements lors des ultimes échéances, la NBA a pris l’habitude d’attendre le dernier moment pour dévoiler les horaires des dernières journées. On les connaît désormais.

On vous prévient. Le week-end va être chargé. Très chargé. Enfin surtout dimanche. Car après un samedi tranquillos avec quatre petits matchs au menu, l’ultime journée de saison régulière sera composée de… 15 rencontres au total, record de l’année s’il vous plaît. Les 30 équipes NBA seront effectivement sur le pont pour conclure cette campagne de 82 matchs, la première depuis la saison 2018-19. Voici le programme complet, avec les horaires (heure française à chaque fois).

Samedi 9 avril

Sixers – Pacers, à 19h

Grizzlies – Pelicans, à 0h

Spurs – Warriors, à 2h30

Clippers – Kings, à 3h30

Dimanche 10 avril

Nets – Pacers, à 21h30

Hornets – Wizards, à 21h30

Cavaliers – Bucks, à 21h30

Rockets – Hawks, à 21h30

Grizzlies – Celtics, à 1h

Knicks – Raptors, à 1h

Magic – Heat, à 1h

Sixers – Pistons, à 1h

Wolves – Bulls, à 2h30

Mavericks – Spurs, à 3h30

Nuggets – Lakers, à 3h30

Clippers – Thunder, à 3h30

Pelicans – Warriors, à 3h30

Suns – Kings, à 3h30

Blazers – Jazz, à 3h30

Comme vous pouvez le constater, on part sur plusieurs tranches de matchs. On sait qu’habituellement, la NBA aime bien étendre son programme histoire que les rencontres ne se chevauchent pas trop mais au vu des nombreux enjeux pouvant accompagner la dernière journée, les équipes qui sont directement en concurrence au classement jouent presque toutes en même temps. Comme ça, pas de calcul possible. On voit par exemple que les quatre équipes qui vont disputer le play-in à l’Est – à savoir les Nets, les Hornets, les Cavaliers et les Hawks – joueront à 21h30 dimanche soir, sans exception. Les Celtics, les Sixers, le Heat et les Raptors (quatre équipes évoluant dans le Top 5 de l’Est) seront eux en piste à 1h du matin pour se départager dans le haut du tableau (les Bulls joueront un peu plus tard). Du côté de l’Ouest, pratiquement toutes les équipes concernées par le play-in tournament (Spurs, Clippers, Pelicans) et les Playoffs (Nuggets, Mavericks, Warriors, Jazz, Suns) vont jouer à 3h30 du matin, sauf Memphis qui est assuré de terminer deuxième et Minnesota qui va tenter d’arracher la sixième place du classement. Bref, pas besoin de vous faire un dessin, ça va être la folie furieuse ce dimanche. Car même si certaines choses peuvent se décider avant les matchs de ce week-end, il y a tellement de batailles dans les différentes parties du classement qu’on aura forcément du suspense jusqu’au bout de la dernière nuit de saison régulière. Et ça, c’est juste parfait pour se chauffer en vue du play-in tournament et des Playoffs.

Un conseil, essayez de vous reposer un peu avant dimanche parce que derrière, ça va s’enchaîner de manière assez hardcore. Il faudra avoir les yeux un peu partout et surtout bien ouverts pour essayer de ne rien rater concernant ces 15 derniers matchs. Quelque chose nous dit que cette soirée sera épique…

Source texte : NBA