Pixel War x NBA : voici les plus belles œuvres en hommage au basket qui ont été créées sur Reddit

Le site Reddit, sorte de forum sur lequel on peut parler de tout, a lancé vendredi dernier une grande fresque vierge sur laquelle tous les utilisateurs inscrits pouvaient poser un pixel toutes les cinq minutes. Dans ce qui deviendra le phénomène du week-end, les fans de balle orange ont fait savoir qu’ils étaient là, de manière… créative. On se repasse les meilleures œuvres de la Pixel War, c’est parti !

Avant toute chose, on va expliciter un peu plus le concept pour ceux qui ont pas écouté ou qui avaient tout simplement autre chose à faire ce week-end. La Pixel War est un espace lancé sur Reddit vendredi dernier, avec la possibilité pour chaque personne inscrite sur le site de poser un pixel sur une gigantesque fresque vierge. Il est possible de recouvrir le pixel d’un autre, mais la règle d’or est qu’il faut attendre cinq minutes avant de pouvoir rejouer. Jusque-là, vous avez compris. L’idée donc, c’est d’agir de manière collective pour prendre un espace et surtout pouvoir contrer une éventuelle attaque d’un autre groupe. Et à ce jeu-là, il ne faut pas chercher la communauté française. Louvre, croissant, Arc de Triomphe et même Thomas Pesquet, téma les merveilles bleu blanc rouge. On a eu le droit à une magnifique confrontation entre grands streamers français et espagnols, façon France-Espagne 2013. D’ailleurs, on s’est fait un plaisir de soutenir le mouvement.

Toujours est-il qu’à côté de ce duel épique qui a vu la France rendre hommage à Tony et sa bande en écrasant l’Espagne, les fans de NBA et de NCAA ont fait l’effort pour afficher, le temps d’un instant, les couleurs de leurs équipes et joueurs favoris. Et comme on fait bien les choses ici, voici le florilège des meilleures œuvres basket du week-end.

La NBA est là bien sûr, plus grande ligue au monde tu connais.

Normal d’avoir sa place quand on est meilleur bilan de la Grande Ligue.

Tentative de créer quelque chose autour du Shaq, tentative seulement.

Oh la petite tête de Joel Embiid ! Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo n’ont rien eu de leur côté, mais on ne veut pas influencer le vote du MVP hein.

D’ailleurs les Sixers ont aussi représenté le drapeau, plutôt cool mais ça ne comptera pas dans un éventuel tie-breaker dimanche.

À défaut d’avoir réussi un joli parcours en March Madness, UCLA, Cal et Michigan s’offrent de beaux espaces. Pas sûr que ça se vaille au change.

Un petit Rip City en plein milieu ! Léger si les Blazers n’ont que ça pour convaincre Damian Lillard de rester, mais l’idée est originale.

Kentucky s’invite aussi dans le r/place, dommage qu’ils ne se soient pas invités au Final Four à la place, mais bon l’art reste très sympa.

Et puis pour finir… la légende. Juste sublime.

Nous y fûmes ! Quel week-end sur cette grande fresque ! Beaucoup de créativité, ça fait carrément plaisir, et d’ailleurs si certains en NBA pouvaient s’en inspirer sur le terrain, ce serait cool aussi. Allez, nous on retourne contempler ce chef d’oeuvre. Ah oui, la France a corrigé l’Espagne façon 2013 si on vous demande.

Source images : Reddit