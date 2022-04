Alors que la postseason NBA approche lentement mais sûrement, le Final Four NCAA rythmera notre week-end jusqu’au début de la semaine prochaine. Duke, North Carolina, Kansas et Villanova, voici les quatre équipes qui se disputeront le titre national du côté du Superdome de la Nouvelle-Orléans. Petit focus sur les forces en présence.

Le programme

Kansas (1) – Villanova (2) à 0h09 dans la nuit de samedi à dimanche (diffusé sur beIN Sports, et sur ESPN Player)

Duke (2) – North Carolina (8) à 2h49 dans la nuit de samedi à dimanche (diffusé sur beIN Sports, et sur ESPN Player)

Finale à 3h20 dans la nuit de lundi à mardi (diffusée sur beIN Sports, et sur ESPN Player)

Duke

Bilan cette saison : 32-6 (26-5 en saison régulière), finaliste du tournoi de la Conférence ACC

Parcours jusqu’au Final Four : victoire contre Cal State Fullerton, Michigan State, Texas Tech, Arkansas

Nombre de titre(s) remporté(s) dans son histoire : 5 (1991, 1992, 2001, 2010, 2015)

La dernière danse de Coach K se finira-t-elle en apothéose ? C’est la grande question qui plane au-dessus du Final Four version 2022. Pour sa dernière saison sur le banc de touche, le légendaire Mike Krzyzewski peut compter sur une équipe composée de plusieurs prospects pouvant potentiellement être sélectionnés au premier tour de la prochaine Draft NBA, avec en tête Paolo Banchero. L’Italo-Américain a step-up dès le début de March Madness pour guider les siens et grâce également aux contributions de Mark Williams, AJ Griffin, Wendell Moore Jr. ou encore Jeremy Roach et Trevor Keels, les Blue Devils ont filé droit. Duke a notamment impressionné par sa capacité à dominer dans les fins de match tendues, montrant à la fois du cœur et de la maîtrise des deux côtés du terrain. Preuve de la confiance caractérisant aujourd’hui la bande à Coach K, les joueurs eux-mêmes ont demandé à l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NCAA d’abandonner la défense de zone en fin de match contre Texas Tech alors qu’elle avait pourtant porté ses fruits durant la deuxième période. Une demande acceptée par Coach K, avec la victoire au bout. « Ils m’ont dit à l’unisson qu’ils voulaient revenir en homme à homme. C’est un groupe de gamins incroyable. Ils ont tellement grandi ces douze derniers jours. C’est un bonheur. »

75 ans, un 13e Final Four au compteur (record NCAA), et un sixième titre de champion à aller chercher. The Last Dance version Coach K. pic.twitter.com/wgfX3IzcfB — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 27, 2022

North Carolina

Bilan cette saison : 28-9 (23-8 en saison régulière), éliminé en demi-finale du tournoi de la Conférence ACC

Parcours jusqu’au Final Four : victoire contre Marquette, Baylor, UCLA, Saint Peter’s

Nombre de titre(s) remporté(s) dans son histoire : 6 (1957, 1982, 1993, 2005, 2009, 2017)

Le rival historique de Duke a sorti le champion en titre – à savoir Baylor – dès le deuxième tour du tournoi, et rêve désormais d’envoyer Coach K à la retraite dans la toute première opposition entre North Carolina et les Blue Devils de l’histoire de la March Madness. Les Tar Heels ont déjà gâché les adieux de Mike Krzyzewski aux fans de Duke il y a un mois, alors pourquoi pas refaire le coup à la Nouvelle-Orléans ce week-end. Pour cela, les pensionnaires de Chapel Hill vont notamment s’appuyer sur les contributions offensives des guards Caleb Love et R.J. Davis, l’impact d’Armando Bacot dans la peinture et les qualités de sniper de Brady Manek. Le danger peut venir de tous les côtés et les adversaires d’UNC se retrouvent donc face à une équipe plutôt imprévisible où chaque élément semble pouvoir faire la différence dans un bon soir. Autrement dit, même sans être favoris, les Tar Heels peuvent battre n’importe qui sur un match. Si jamais North Carolina parvient à aller au bout, le coach Hubert Davis marquera l’histoire en devenant seulement le deuxième entraîneur all-time à remporter le titre national lors de sa première saison à la tête d’une équipe NCAA. Pour rappel, l’ancien joueur NBA passé notamment par les Knicks et les Mavericks a pris la succession du légendaire Roy Williams l’année dernière après avoir été son assistant pendant une bonne décennie.

Hubert Davis n’a pas le temps : première année en tant que head coach de North Carolina, ticket validé pour le Final Four. 👏👏 « J’aime tellement ces gars. Ils m’ont fait confiance. Si je suis là, c’est grâce à eux. »pic.twitter.com/jmz8YPDPZv — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 27, 2022

Kansas

Bilan cette saison : 32-6 (25-6 en saison régulière), champion du tournoi de la Conférence Big 12

Parcours jusqu’au Final Four : victoire contre Texas Southern, Creighton, Providence, Miami

Nombre de titre(s) remporté(s) dans son histoire : 3 (1952, 1988, 2008)

Il y a un an, l’entraîneur de longue date de Kansas Bill Self – presque 20 ans de service s’il vous plaît – a signé un contrat à vie avec les Jayhawks. La meilleure façon de l’honorer, c’est de remporter son deuxième titre national et le quatrième de l’histoire de l’université lors des jours à venir à la Nouvelle-Orléans, pile-poil une décennie après la défaite en finale contre Kentucky au Superdome justement. Le programme le plus victorieux de l’histoire de la NCAA (2 302 succès au total pour Kansas) aura besoin de la meilleure version de l’arrière Ochai Agbaji (l’un des finalistes pour le titre de meilleur joueur de l’année en NCAA) pour accomplir son objectif, lui qui a commencé son tournoi doucement avant de sortir sa meilleure performance face à Miami dimanche dernier. S’il confirme et que dans le même temps le guard Remy Martin continue ses dingueries dans son rôle en sortie de banc, les Jayhawks pourraient bien aller au bout, eux qui ont vu leurs rêves de titre s’envoler en 2020 quand la pandémie du COVID a eu raison de la March Madness alors que Kansas possédait sans doute la meilleure équipe du pays. Vous l’avez compris, ce Final Four 2022, c’est une façon pour les Jayhawks de réécrire l’histoire. Mais ça passera d’abord par une revanche contre Villanova en demi-finale, la bande à Jay Wright ayant battu Kansas au même stade de la compétition en 2018. Cela promet une belle opposition de styles dans laquelle les hommes de Bill Self vont tenter d’imposer leur rythme de jeu rapide face au jeu plus posé des Wildcats.

For the 16th time, The Kansas Jayhawks are moving on to THE FINAL FOUR! pic.twitter.com/lMOAf82agP — CBS Sports (@CBSSports) March 27, 2022

Villanova

Bilan cette saison : 30-7 (23-7 en saison régulière), champion du tournoi de la Conférence Big East

Parcours jusqu’au Final Four : victoire contre Delaware, Ohio State, Michigan, Houston

Nombre de titre(s) remporté(s) dans son histoire : 3 (1985, 2016, 2018)

Considéré comme un programme référence du basket NCAA sur la dernière décennie, Villanova va tenter de décrocher un troisième titre en six ans après ceux remportés en 2016 contre North Carolina (sur un buzzer légendaire de Kris Jenkins) et en 2018 face à Michigan. Un titre que les Wildcats auront à cœur de remporter pour Justin Moore, leur arrière de 21 piges qui a été victime d’une déchirure du tendon d’Achille lors des dernières secondes du match face à Houston le week-end dernier. Une blessure dévastatrice pour ce joueur qui représentait un pion important du collectif très sérieux de Jay Wright des deux côtés du terrain, mais qui pourrait pousser l’équipe à se surpasser. « Tous nos gars du banc vont jouer plus de minutes. Ce sont des opportunités pour eux. On sait qu’on peut être une bonne équipe même sans lui » a notamment déclaré le coach de Villanova, qui croit en la solidité de son groupe malgré ce gros coup dur. Le leader Collin Gillespie, le forward Jermaine Samuels et les autres vont tous devoir élever leur niveau de jeu tandis que l’exécution sur demi-terrain – qui représente l’un des points forts des Wildcats – devra être plus au point que jamais pour espérer arriver au sommet. Si ce sera forcément plus compliqué que prévu, il ne faut jamais sous-estimer une équipe qui joue pour l’honneur de l’un de ses membres.

Villanova’s Justin Moore has suffered a torn Achilles and will be out for the rest of the tournament Prayers up 🙏 (via @MarchMadnessMBB)pic.twitter.com/hYYxkwuv8S — Bleacher Report (@BleacherReport) March 27, 2022

Quatre équipes pour un seul et unique objectif : repartir de la Nouvelle-Orléans avec le trophée de champion national en poche. Qui de Duke, North Carolina, Kansas ou Villanova va réussir à aller au bout ? Début de réponse dans la nuit de samedi à dimanche, avant le dénouement final lundi.