Kevin Durant pense que la saison des Nets a été gâchée par sa blessure : un genou (et un vaccin) en plus = vingt victoires de plus ?

Alors que la saison n’est même pas terminée, Kevin Durant a jeté un premier regard en arrière sur l’exercice 2021-22 des Nets. Pour lui, pas de doute, sa blessure a changé beaucoup de choses.

Ils étaient les favoris de beaucoup de monde pour le titre et les premières places, ils sont actuellement dixièmes et auront sans doute à passer par deux matchs de barrage pour atteindre les Playoffs. Mesdames et Messieurs, les Brooklyn Nets ! Entre les blessures, le COVID, le cas Kyrie Irving et le transfert de James Harden, il faut dire que la saison des hommes de Steve Nash n’a pas été de tout repos ! Pourtant, l’équipe a longtemps tenu son rang au sommet de la Conférence Est. Seulement voilà, un événement va venir pourrir la dynamique des joueurs au maillot noir : Kevin Durant va se blesser au genou à la mi-janvier. Six semaines d’absence qui vont sembler une éternité à la fanbase, forcée de voir son équipe s’effondrer au classement. Cinq victoires en vingt-et-un matchs plus tard, Durantula est de retour mais les Nets ne sont plus l’ogre qui faisait peur à tout le monde. De quoi donner quelques regrets à l’ailier All-Star. Des propos retranscrits par Nick Friedell d’ESPN.

« Pour être honnête, j’ai l’impression que notre saison a été gâchée par ma blessure. Pour moi, ce n’est pas comme si nous n’étions pas une bonne équipe de basket. Il n’y avait juste pas de continuité avec moi et Kyrie hors de l’équipe. C’est comme ça. Quand nous sommes tous ensemble sur le parquet, j’aime ce que nous avons. »

Difficile de donner tort à KD quand on voit le nombre de matchs manqués par les leaders, sans oublier le départ de James Harden au moment de la trade deadline. Il aura quand même fallu attendre le 27 mars pour avoir Durant et Irving disponibles à 100% à domicile comme à l’extérieur. Attaquer vraiment une saison à quinze jours de la fin de la régulière, c’est pas le mieux quand on vise ouvertement le titre de champion. De quoi enterrer définitivement les chances de Brooklyn ? Pas forcément, et les quelques victoires références de ces dernières semaines (à Miami et à Philadelphie) montrent que ce groupe a tout du poil à gratter pour les cadors de l’Est. Jouer Kevin Durant et Kyrie Irving au premier tour, c’est clairement pas un cadeau pour les deux premiers spots de la Conférence. Avant ça, il faudra évidemment se coltiner ce play-in tournament mais la star des Nets n’est pas du genre à calculer pour chercher un adversaire plutôt qu’un autre.

« Peu importe contre qui on joue. Je m’en fous de qui on joue. Il suffit d’envoyer la balle en l’air et de voir ce qui se passe. C’est tout ce que vous pouvez contrôler. C’est trop stressant de penser qu’on essaie d’éviter une équipe, de s’aligner, il faut juste jouer le jeu. On verra ce qui se passe. »

Kevin Durant met la saison gâchée des Nets sur le compte des blessures et notamment la sienne. La régulière a été particulièrement compliquée pour les ouailles de Steve Nash mais la postseason peut encore permettre de sauver les meubles. À KD & co de jouer désormais !

Source texte : ESPN