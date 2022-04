Allez café – le replay : joueurs de la semaine, enjeux de fin de saison et maillots retirés

Même sans NBA, on a pris le temps de faire chauffer la cafetière en ce lundi soir pour discuter ballon orange avec les copains de la commu’. Vous avez raté le dernier allez café ? Allez, on s’occupe de tout.

La NBA soufflait un coup cette nuit pour offrir toute la lumière à la finale de NCAA. Pas de matchs à mater en famille donc mais une actualité qui ne faiblit pas à une semaine de la fin de la saison régulière. Lundi soir oblige, on est évidemment revenu sur les joueurs de la semaine et les gros chantiers de Trae Young et Nikola Jokic. Qui dit fin de saison, dit moment de se pencher sur le classement pour voir les enjeux des dernières rencontres et ça va batailler à tous les étages. On est également revenu sur le thème du Top 10 all-time du jour consacré aux maillots non retirés et on a ajouté quelques noms pour avoir les avis des uns et des autres. Enfin, les habitués connaissent, petit quiz à faire en solo ou en groupe et celui de ce lundi était dédié aux joueurs qui ont manqué le plus de tirs dans un seul match. Spoiler : certains l’ont fait plusieurs fois.

On fait la bise à tous ceux qui nous ont tenu compagnie à minuit et pour ceux qui étaient absents, on vous dit à très vite pour un nouveau allez café !