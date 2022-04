La NBA profite de la finale du basket universitaire pour appuyer sur le bouton pause ce soir mais la Ligue n’a pas oublié de récompenser les joueurs qui ont particulièrement cartonné la semaine dernière. Ce lundi, c’est Nikola Jokic et Trae Young qui sont à l’honneur.

Dans une course au MVP aussi folle qu’indécise, Nikola Jokic fait tout son possible pour prendre le dessus sur ses deux gros concurrents Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. Ses stats la semaine dernière ? 34,8 points, 17,3 rebonds, 8,5 caviars, 2 interceptions, 0,8 contre, le tout à 67,1% de réussite au tir. Au vu de ces chiffres, on a comme l’impression que le basket commence vraiment à devenir trop facile pour le Joker, et les Nuggets en profitent pour amasser les victoires dans le sprint final de la saison régulière. Trois succès en quatre matchs lors des sept derniers jours, autrement dit c’est du travail bien fait même si la concurrence n’était pas non plus la plus redoutable (victoires contre Charlotte, Indiana et les Lakers). Bref, pas besoin de faire de grosses déclas pour appuyer son dossier de MVP (coucou Jojo) et le Serbe semble aujourd’hui favori à sa propre succession après avoir déjà raflé le trophée l’an passé. Pour rappel, ESPN a sorti il y a une petite semaine les résultats d’un sondage réalisé auprès d’une centaine de membres des médias concernant la course au MVP, avec en tête le Joker devant Embiid et Giannis. Quelque chose nous dit que les perfs monstrueuses du pivot des Nuggets depuis n’ont fait que solidifier sa candidature malgré les exploits du pivot des Sixers et du Freak de Milwaukee. Il reste désormais une semaine à ces trois-là pour définitivement se départager, et perso on met une pièce sur Nikola surtout si Denver parvient à conserver sa place dans le Top 5 de l’Ouest (47 victoires – 32 défaites).

De l’autre côté des States, c’est Trae Young qui a réalisé des dingueries ces derniers jours : 30,3 points de moyenne, 3,3 rebonds, 10,8 assists, avec plus de 46% de réussite au tir dont 36% à 3-points et 92% depuis la ligne des lancers-francs. On sait tous qu’Ice Trae aime l’odeur des Playoffs et ses récentes performances en sont une nouvelle preuve. Car sous son impulsion, ce sont les Hawks qui trouvent leur rythme au meilleur moment. Quatre victoires sur les quatre derniers matchs, voilà qui tombe bien et Atlanta se retrouve désormais à la huitième place de l’Est avec un bilan de 41-37, bilan permettant à Young et ses copains d’être au-dessus de Charlotte et surtout Brooklyn au classement. La grosse perf’ de Trae (36 points, 6 rebonds, 10 passes) face aux Nets d’un Kevin Durant complètement possédé (55 pions) a forcément fait pencher la balance en sa faveur, lui qui a en plus mis le couvercle en fin de match pour sécuriser une win cruciale. Une chose est sûre : si la saison des Faucons ne répond pas vraiment aux grosses attentes qui ont suivi leur qualif’ pour les Finales de Conférence Est l’an passé, Trae Young réalise une nouvelle campagne de folie. Et honnêtement, on ne voudrait pas croiser sa route sur un match de play-in ou dans une série de Playoffs.

Nikola Jokic et Trae Young récompensés, on peut dire que c’est pas volé au vu de leurs performances XXL et le succès collectif qui va avec. Alors comme d’hab, certains n’ont pas démérité, comme Luka Doncic, Joel Embiid, DeMar DeRozan et quelques autres. Mais ils n’ont pas d’autre choix que de s’incliner cette semaine.

Source texte : NBA