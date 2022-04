Quand est-ce que Ben Simmons fera-t-il ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs des Nets ? C’est la question qui plane au-dessus de Brooklyn depuis l’arrivée du Boomer à New York il y a environ deux mois. On ne connaît toujours pas la réponse à cette dernière, mais ce qui est sûr c’est que l’ancien Sixer ne participera pas au play-in tournament à cause de son bobo au dos.

C’est Steve Nash en personne qui a annoncé la nouvelle ce lundi via The Athletic : Ben Simmons ne sera pas prêt à temps pour participer au play-in qui commencera le 12 avril prochain. Sans donner de véritable update sur l’état de santé de son joueur, le coach des Nets a officialisé ce que le roi de la breaking Adrian Wojnarowski avait déjà laissé entendre ce week-end, ce dernier déclarant qu’un retour de Simmons dans les dix jours à venir était tout simplement « irréaliste ». Bon évidemment, c’est une nouvelle qui ne surprendra pas grand monde aujourd’hui. Cela fait quasiment deux mois que Simmons est à Brooklyn et il n’est toujours pas en capacité de s’entraîner normalement avec le groupe dans l’optique d’un comeback sur les parquets. Il y a quelques jours, Shams Charania de The Athletic nous indiquait que Ben avait repris l’entraînement en douceur après avoir reçu une injection au niveau du dos à la mi-mars, ce qui en soi représente un pas dans la bonne direction mais qui montre que la patience est toujours de mise. Jusqu’à quand exactement ? Impossible à dire aujourd’hui mais on peut d’ores et déjà assurer que Ben Simmons ne jouera pas la moindre minute lors de la saison régulière 2021-22. Et vu les résultats des Nets en ce moment, on a l’impression que les chances de ne pas le voir du tout cette année augmentent.

Ben Simmons did more at practice today, but is still far from playing. Nash ruled him out for the rest of the regular season and the play-in. — Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) April 4, 2022

Parce que oui, la franchise new-yorkaise n’est pas trop du genre à nous rassurer actuellement. Kevin Durant est certes monstrueux mais Brooklyn reste sur deux défaites malgré ses exploits et les hommes de Steve Nash se retrouvent désormais à la dixième place de l’Est avec un bilan de 40 victoires pour 38 défaites. Et qui dit dixième place de l’Est dit deux victoires obligatoires au play-in en deux matchs à l’extérieur pour espérer accéder aux Playoffs. Pas gagnée cette affaire, même quand on possède KD et un Kyrie Irving enfin à temps plein. Alors évidemment, avec encore quatre matchs à jouer en saison régulière, les Nets ont toujours la possibilité de se faciliter la tâche en rattrapant leur retard sur Charlotte (bilan de 40-38, mais tie-breaker en faveur des Hornets), Atlanta (41-37) ou même Cleveland (43-36) dans la hiérarchie de l’Est. C’est d’autant plus vrai que leur calendrier est easy (Houston, New York et Indiana) et qu’ils ont une confrontation directe à jouer contre les Cavs à la maison. Cependant la dynamique n’est vraiment pas ouf, d’autant plus que Seth Curry (cheville) et Goran Dragic (COVID) pourraient suivre le chemin de Ben Simmons et également rater la fin de la régulière.

Tout ça pour dire que pour espérer voir Ben Simmons jouer au basket cette saison, il faudrait déjà que les Nets se qualifient en Playoffs voire qu’ils passent un tour face à l’un des membres du Top 2 de l’Est. On ne sait pas encore qui va terminer aux deux premières places de la conférence pour l’instant mais ça s’annonce bien tendu. Et puis faut pas oublier que ça va bientôt faire dix mois que le Boomer n’a pas foulé un parquet NBA, est-ce vraiment le bon plan de le lancer dans le grand bain des PO après une si longue absence ?

Source texte : The Athletic