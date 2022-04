On n’a pas vraiment l’habitude mais exceptionnellement, ce soir, il n’y a pas de match NBA au programme. Et pour cause, tous les yeux seront rivés sur le dernier acte du Final Four NCAA, avec Kansas et North Carolina qui vont se disputer le titre de champion universitaire du côté de la Nouvelle-Orléans. Allez, c’est l’heure de la petite preview maison pour se chauffer bien comme il faut.

Vous aviez peut-être prévu de profiter d’une nuit sans match NBA pour rattraper les 572 heures de sommeil qui vous manquent mais nous, on sera bien devant l’écran pour mater la grande finale du basket universitaire à 3h20 du matin. Déjà parce qu’une nuit sans basket, on n’arrive tout simplement pas à supporter et ensuite parce que la March Madness, c’est quand même un monde à part. 70 000 personnes sont attendues à l’intérieur du Superdome de NOLA pour voir Kansas et North Carolina se livrer une bataille épique en mode Game 7. Vous comprenez bien que c’est le genre d’événement à ne pas rater, qu’on soit fan de NCAA ou pas d’ailleurs. Et si on en connaît certains qui sont déçus que cette finale ne corresponde pas à l’ultime chapitre de la carrière de Mike Krzyzewski, l’iconique coach de Duke éliminé par les Tar Heels en demi samedi, les storylines autour de la rencontre ne manquent pas. L’entraîneur de North Carolina et ancien joueur NBA Hubert Davis peut par exemple réaliser quelque chose d’historique en emmenant son équipe vers le titre alors qu’il est seulement dans sa première année en tant qu’head coach d’UNC. Un exploit qui a été réalisé seulement une fois dans l’histoire de la NCAA, peut-être deux dans quelques heures. En cas de victoire, les Tar Heels accrocheraient une septième bannière de champion au plafond (la première depuis 2017) et se rapprocheraient ainsi du total de Kentucky, deuxième all-time derrière UCLA avec huit titres en tout. Côté Kansas, programme le plus victorieux de la NCAA au nombre de victoires accumulées, on vise un quatrième trophée et accessoirement le deuxième de l’ère Bill Self, coach des Jayhawks depuis 2003 qui aura à cœur de gagner pour son papa décédé au mois de janvier. Il y a deux ans, avec l’arrivée du COVID et l’annulation de la March Madness, ils ont véritablement été coupés dans leur élan, à eux désormais de saisir l’opportunité d’entrer dans l’histoire.

It’s CHAMPIONSHIP MONDAY in NOLA! 🔥 RT if you’re ready for the #NationalChampionship tonight on TBS between @KUHoops and @UNC_Basketball pic.twitter.com/uvOhyRc3Na — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 4, 2022

Voilà le décor. Pour les forces en présence, on vous conseille de prendre un stylo et de noter quelques noms qui pourraient venir enflammer la finale cette nuit. Le premier, c’est Caleb Love, l’homme qui a envoyé Coach K à la retraite en plantant un énorme 3-points dans la demi-finale entre Duke et North Carolina. Auteur de 28 points au total face aux Blue Devils, l’arrière est sur un nuage en ce moment et on se demande à quel moment il va redescendre. À ses côtés, le combo guard R.J. Davis et le sniper Brady Manek peuvent également faire des dégâts, mais North Carolina aura surtout besoin d’un grand Armando Bacot, lui qui sera opposé à l’imposant David McCormack dans un duel qui pourrait bien faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Lors de la demi contre Duke, Bacot a terminé avec son 30e double-double de la saison (11 points, 21 rebonds), battant ainsi le record établi par un certain Tim Duncan lorsqu’il jouait dans la Conférence ACC sous les couleurs de Wake Forest. Ce qui fait un peu flipper les fans d’UNC, c’est qu’il soit diminué dans ce match dans le match à cause de son bobo à la cheville subi lors des derniers instants du combat face aux Blue Devils. Car même si les deux sont copains après avoir évolué ensemble en AAU, McCormack – 2m08 pour 113 kilos quand même – aura bien l’intention de confirmer sa perf’ XXL face à Villanova (25 points, 9 rebonds). L’autre principal acteur de la victoire de Kansas et qui pourrait faire la diff’ cette nuit, c’est Ochai Agbaji. Faisant partie des nominés pour le titre de Joueur de l’Année, l’arrière a confirmé sa montée en puissance en faisant cramer de la ficelle contre les Wildcats (21 points, 6/7 de loin). Si vous kiffez les tireurs d’élite capables en plus de décoller très sérieusement vers le cercle, Agbaji est votre client. Enfin, faudra garder un œil aussi sur le petit Remy Martin, certes discret en demi mais auteur d’une belle March Madness en mode boosteur en sortie de banc, ou encore Christian Braun qui a fait très mal à Villanova à travers ses banderilles envoyées en deuxième période samedi.

On a deux équipes joueuses, qui aiment mettre du rythme et qui devraient proposer une opposition à la fois ouverte et plaisante. Les hommes de Bill Self partent dans le costume de favoris avec leur statut de tête de série numéro 1 mais ça fait un moment que North Carolina s’en bat royalement des pronos. Et après avoir envoyé Coach K à la retraite, les Tar Heels ne pensent qu’à une seule chose : se farcir un autre K, celui de Kansas.

Où voir la finale Kansas – North Carolina ?