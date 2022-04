Il y a des matchs qui sont très attendus mais qui ensuite nous déçoivent. Il y a des matchs qui sont très attendus et où le spectacle proposé est à la hauteur de l’évènement. Et puis il y a ces matchs très rares où le scénario transcende carrément la hype qui va avec. Le Duke – North Carolina de samedi dans le cadre du Final Four NCAA 2022 fait partie de la dernière catégorie.

Un nouveau chapitre dans la plus grande rivalité du basket universitaire, et l’une des plus intenses dans tout le paysage des sports US, vient de s’écrire. Et c’est peut-être le plus mémorable de tous. Dans le premier Duke – UNC de l’histoire de la March Madness et alors que le légendaire coach des Blue Devils Mike Krzyzewski était en pleine Last Dance, on a vécu un moment à part. Un match serré de bout en bout, des équipes qui se répondent du tac au tac, un suspense insoutenable, une fin de match épique, tout ça dans l’atmosphère toujours très spéciale du Superdome qui a encore une fois été le théâtre d’un évènement historique. 40 ans après le shoot mythique de l’ancien Tar Heel Michael Jordan, North Carolina a validé son ticket pour la grande finale en s’imposant 81-77 face à Duke, envoyant ainsi Coach K à la retraite. Non, l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NCAA ne partira pas sur un sixième titre en 13 participations au Final Four (record NCAA au passage). Hors de question pour North Carolina de laisser Mike Krzyzewski quitter la grande scène en connaissant la fin parfaite, c’est-à-dire avec une victoire contre le grand rival et une nouvelle bague de champion. Alors que les hommes d’Hubert Davis avaient déjà gâché la dernière de Coach K à domicile, ils ont donc réussi à briser les rêves de toute la Duke Nation en se montrant plus clutch que leurs homologues, qui avaient pourtant brillé en fin de match lors des rencontres précédentes.

Les quatre dernières minutes ont ressemblé à un véritable combat de poids lourds, où chaque équipe se rend coup pour coup dans un ultime round décisif. Un dernier round qui atteint des sommets d’intensité quand Duke et North Carolina s’échangent les 3-points pour reprendre à chaque fois l’avantage. Trevor Keels (Duke), Brady Manek (UNC), Wendell Moore Jr. (Duke) font partie de ceux qui ont de la glace dans les veines, mais c’est bien Caleb Love (UNC) qui va enfiler le costume de héros. Auteur de 28 points au total dont 22 en seconde mi-temps, le guard pose son empreinte sur la fin de match en plantant un tir primé monumental permettant aux Tar Heels de prendre quatre unités d’avance à 30 secondes de la fin, avant de sécuriser la win 81-77 sur la ligne des lancers-francs. Une performance XXL pour Love, dont la cote d’amour à Chapel Hill n’a sans doute jamais été aussi élevée. C’est déjà lui qui avait sonné la révolte en début de deuxième période pour permettre aux Tar Heels d’infliger un 13-0 à Duke à base de banderilles de loin et de finitions inspirées, et c’est donc lui qui a mis le couvercle devant les yeux d’un coach K impuissant. Les 18 points de R.J. Davis et surtout la présence d’Armando Bacot à l’intérieur (11 points, 21 rebonds) ont également aidé à faire pencher la balance en faveur de North Carolina, ce dernier remportant notamment son duel face au solide pivot de Duke Mark Williams, gêné par les fautes pendant tout le match et maladroit aux lancers au pire moment (0/2 dans la dernière minute). Cette maladresse a également frappé AJ Griffin et Jeremy Roach (3/18 au tir à eux deux, 0/9 de loin), tandis que le prospect cinq étoiles Paolo Banchero a tenté de mettre les siens sur ses épaules avec 20 points – 10 rebonds. Insuffisant au final, et les larmes ont commencé à couler sur les joues des joueurs de Duke qui voulaient forcément offrir une autre sortie à Coach K.

Les dieux du basket ont choisi les Tar Heels, qui vont tenter d’aller chercher le titre lundi face à Kansas, vainqueur de Villanova un peu plus tôt dans la soirée. Et alors que le légendaire Mike Krzyzewski est à la retraite, Hubert Davis est désormais en position pour finir champion alors qu’il est seulement dans sa première saison en tant que coach de North Carolina. Seulement un entraîneur a réalisé un tel exploit dans l’histoire de la NCAA, c’était Steve Fischer avec Michigan en 1989.