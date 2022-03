Mike Krzyzewski a coaché son dernier match de championnat NCAA : pour marquer le coup, retour sur la carrière d’un monument du velleda

C’est bientôt la fin pour Coach K. Ce week-end, l’un des meilleurs velleda de l’histoire du basketball universitaire composait pour la dernière fois de sa carrière en match de championnat NCAA. Eh oui, l’heure est désormais à la March Madness. Mike Krzyzewski a tiré le rideau sur la régulière. Pas de virgule, c’est un point final.

Après 47 années de coaching, dont 42 en tant qu’entraîneur principal des Blue Devils de Duke, Mike Krzyzewski en a vu de toutes les couleurs. Arrivé à Duke par la petite porte en 1980 – et intronisé au Hall Of Fame en 2001 – l’homme a très rapidement fait étalage de sa science du jeu et établit une culture de la gagne dans son programme. Récemment, Seth Curry, ancien de la maison bleue, s’est confié sur son passage chez les Blue Devils et sur son ancien coach :

« Il utilise toujours l’analogie du poing, comme cinq joueurs sur le terrain qui se réunissent et deviennent plus forts. Plus forts ensemble, comme un seul homme, plutôt que comme cinq doigts […] Il ne s’occupe pas des joueurs individuels et ne vous dit pas ce que vous voulez entendre. Il vous dira ce que vous devez entendre pour vous améliorer et améliorer l’équipe. Quand vous gagnez, chaque jour est formidable, et quand vous perdez un match, il va vous mettre très mal à l’aise et vous faire comprendre qu’il y a une norme pour les joueurs de Duke. » – Seth Curry

Au cours de sa carrière, Coach K a remporté cinq fois le titre NCAA, a mené ses équipes douze fois jusqu’au Final Four et comptabilise 1123 victoires, ce qui fait de lui le coach le plus victorieux de l’histoire du championnat universitaire. Aux Stazounis, Mike est une véritable légende du basketball, plus globalement du sport. Il a souvent été courtisé par la Grande Ligue. Avant même de remporter son premier titre avec les Blue Devils en 1991, l’entraîneur s’était déjà fait remarquer par les Boston Celtics, qui lui ont proposé de reprendre le flambeau laissé par K.C Jones en 1989. Coach K a gentiment refusé et en a fait de même avec cinq autres franchises : Portland Trail Blazers (1994), Philadelphia Sixers (2003), Los Angeles Lakers (2004), New Jersey Nets (2010) et Minnesota Timberwolves (2011). Fidèle à cette université qui lui est chère, il est en devenu indissociable tant il a été important pour le développement de certains NBAers, mais surtout pour le succès de l’institution Duke.

Si Mike Krzyzewski est aussi connu aujourd’hui, c’est certes pour son coaching universitaire, mais également car il a été le sélectionneur de l’équipe nationale des États-Unis de 2005 à 2016. Déjà présent en tant qu’assistant coach de Chuck Daly en 1992 lors des JO de Barcelone, où la Dream Team révolutionnera le basketball à l’échelle mondiale, c’est après les échecs de la Team USA en 2002 et en 2004 qu’il en devient l’entraineur principal. Avec l’aide de Jerry Colangelo, il monte une nouvelle équipe construite autour de Kobe Bryant et LeBron James, nommée la Redeem Team, pour aller remporter les JO de 2008 à Pékin. En tant que sélectionneur, Coach K aligne de nombreuses réussites, puisqu’en onze années, il remporte 3 médailles d’or aux JO (2008, 2012, 2016) et 2 titres de Champions du Monde (2010, 2014).

Durant ses 42 années de coaching, Coach K a côtoyé de nombreux joueurs, dont certains sont devenus All-Star, voire même Hall of Famer. Lors de son intronisation au Hall Of Fame en 2018, Grant Hill confiait que même après avoir quitté Duke, il a conservé une relation de proximité avec son coach :

« Même si j’ai quitté l’école, arrêté ma carrière et avancé dans ma vie, il y a toujours cette sensation, quand on parle avec lui, que tu as 18 ans à nouveau. Mais dans un autre sens, c’est un ami. Il reste Coach pour moi, et continue à me donner plein de conseils. » – Grant Hill

Très proche de ses joueurs, Coach K a choisi de ne recruter que des gars qui remplissaient trois conditions : être talentueux (la base quoi), avoir de bonnes notes et… du caractère. Dernièrement, c’est Jayson Tatum qui réunissait le mieux ces conditions, ce qui permis à Coach K de le motiver à sa manière, en lui rentrant dedans. Le joueur des Celtics s’est d’ailleurs remémoré un épisode de son passage à Duke :

“That was the Chicago in Coach K that came out.” Leave it to #CoachK to push the right buttons. In 2019, @jaytatum0 and @KyrieIrving shared some @DukeMBB memories with @QRich and @21Blackking. pic.twitter.com/Miz8g1qytj — The Players’ Tribune (@PlayersTribune) March 4, 2022

« Ce n’était pas drôle à l’époque, mais nous jouions contre Virginia et j’avais 1 ou 2 points à la mi-temps. Coach K est entré dans les vestiaires et a jeté sa veste à mes pieds. Il m’a traité de petit con de Saint-Louis. Je n’aime pas qu’on me manque de respect et j’ai fini par marquer 30 points en deuxième mi-temps. » – Jayson Tatum

Après ce dernier match de championnat, Coach K va tenter une dernière fois de remporter le titre NCAA avant de mettre fin à sa carrière d’entraîneur. Il ne prendra cependant pas ses distances avec l’Université qu’il aime tant, puisqu’il s’est dit prêt à devenir ambassadeur de Duke, sans exercer la moindre influence sur le programme de basketball.

