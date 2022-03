Programme NBA : huit matchs au menu dont Sixers – Bulls, Mavs – Jazz et Nuggets – Warriors, pas pour rien qu’on kiffe le lundi

Si on dit souvent que le lundi est le meilleur jour de la semaine, ce n’est pas par hasard. Le programme NBA du soir est là pour le confirmer, avec huit matchs au menu dont quelques belles affiches dans chaque conférence : Sixers – Bulls à l’Est, Mavericks – Jazz à l’Ouest, sans oublier un petit Nuggets – Warriors bien sympathique.

# LE PROGRAMME DU LUNDI 7 MARS

1h : Pistons – Hawks

1h : Sixers – Bulls

1h30 : Heat – Rockets

2h : Wolves – Blazers (sur beIN Sports 4)

2h30 : Mavericks – Jazz (sur beIN Sports 1)

2h30 : Spurs – Lakers

3h : Nuggets – Warriors

4h30 : Kings – Knicks

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Mavericks – Jazz (2h30) : deux équipes en forme à l’Ouest, une potentielle preview d’une future série de Playoffs, seulement 1,5 match d’écart au classement, Luka Doncic d’un côté et Rudy Gobert de l’autre… ça en fait des raisons pour se lever cette nuit et mater ce gros duel dans le Texas. C’est d’autant plus un gros duel que les Mavs voudront prendre leur revanche sur Utah après leur défaite chez les Mormons fin février, où un certain Rudy avait bâché Luka dans les dernières minutes au terme d’une action qui aurait mérité une faute, source Doncic. C’est d’ailleurs le dernier revers de Dallas puisque les hommes de Jason Kidd ont enchaîné quatre victoires depuis. Dans le camp du Jazz, on veut recommencer une série positive afin de garder le bon rythme actuel. Utah restait sur neuf victoires en dix matchs avant sa perf claquée du côté de la Nouvelle-Orléans vendredi (défaite 124-90). Sous l’impulsion d’un Bojan Bogdanovic en feu face au Thunder, la bande à Quin Snyder a retrouvé le droit chemin mais il faut désormais enchaîner pour ne pas perdre du terrain dans la course à l’Ouest. Tout ça nous promet un sacré combat dans le Texas. Au rayon des absents potentiels, on note que Maxi Kleber et surtout Jalen Brunson sont incertains côté Dallas, ce qui pourrait ouvrir la porte à un nouveau festival de Spencer Dinwiddie (36 points lors de son dernier match contre Sacramento). Le Jazz est lui au complet.

Rudy Gobert with the lockdown defense on Luka 👀 pic.twitter.com/8KzWU2IiW0 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 26, 2022

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Cade Cunningham va croiser la route de Trae Young, plutôt intéressant comme match-up non ?

James Harden et Joel Embiid voudront garder leur invincibilité face aux Bulls de DeMar DeRozan et Zach LaVine. L’un des chocs de la night !

Heat – Rockets, d’après nos sources ça sera réglé en un quart-temps et demi.

Les Wolves ont battu les Blazers ce week-end sans trembler, on devrait avoir droit à un scénario similaire vu les projets de tank qui existent à Portland aujourd’hui.

LeBron James reste sur un match immense à 56 pions face aux Warriors. Les Spurs, ils en prennent combien à votre avis ?

Les Warriors sont en pleine crise (quatre défaites de suite, huit en dix matchs), et le Joker aura bien l’intention de les enfoncer un peu plus.

Kings – Knicks pour finir, un conseil : allez vous coucher.

Programme plutôt kiffant qui permet de lancer la semaine sous les meilleurs auspices. Vous l’avez compris, dormir, c’est pour plus tard. Mettez plutôt le réveil à 1h du mat’, comme ça on se retrouve tous ensemble pour passer une très belle nuit entre drogués de la balle orange.