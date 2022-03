Le pari NBA du jour, spécial 5 majeur boosté : 20, 30 ou 35 points minimum, qui va faire mal aux défenses cette nuit ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 7 mars, c’est un joli petit programme que nous offre la NBA avec huit matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L'objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n'oubliez jamais de jouer de manière responsable, c'est-à-dire en misant uniquement de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi, avec l’analyse fine

Minimum 20 points : Cade Cunningham contre les Hawks (2,40 au lieu de 2,00) : avec quatre performances à 20 points sur ses cinq derniers matchs, le rookie des Pistons est plutôt en forme et ce n’est pas la défense d’Atlanta qui devrait représenter une grande menace pour lui. Y’a un coup à jouer.

Minimum 30 points : James Harden contre les Bulls (3,60 au lieu de 3,00) : depuis son arrivée à Philadelphie, James Harden a retrouvé toutes ses jambes. 27, 29, 26, 25. Voilà le nombre de points marqués dans chacune de ses quatre premières sorties avec les Sixers de Joel Embiid. Certes, la barre des 30 n’a jamais été atteinte pour l’instant mais on n’est pas loin. Face aux Bulls, toujours privés de leurs meilleurs défenseurs à l’arrière (Alex Caruso et Lonzo Ball), y’a moyen qu’Harden fasse du sale, surtout qu’il a pris un match de repos ce week-end.

Minimum 35 points : LeBron James contre les Spurs (3,30 au lieu de 2,75) : pour tenter de sortir les Lakers de la mouise, LeBron James fait absolument tout ce qu’il peut en ce moment, lui qui vient de planter… 56 pions face aux Warriors samedi. Sur ses dix derniers matchs, le King tourne à 30,6 points de moyenne et on pourrait bien assister à une nouvelle explosion face aux jeunes Spurs (peut-être privés de Dejounte Murray d’ailleurs). Pour info, LeBron a joué une fois contre San Antonio cette saison, pour une perf’ à 36 unités.

Minimum 20 points : Domantas Sabonis contre les Knicks (2,90 au lieu de 2,40) : dit comme ça, Sabonis à 20 points face aux Knicks, normalement ça passe. Mais la nouvelle recrue de Sacramento n’a pas dépassé les 15 unités une seule fois sur les cinq derniers matchs. L’homme en forme aux Kings en ce moment, c’est surtout De’Aaron Fox. Alors misez plutôt sur lui.

Minimum 35 points : Joel Embiid contre les Bulls (3,30 au lieu de 2,75) : on pouvait penser que les stats de Joel Embiid au scoring allaient baisser avec la présence de James Harden à ses côtés, mais non : en quatre matchs avec le Barbu, Jojo tourne à 30 unités de moyenne avec notamment des pointes à 34 et 37. Sachant qu’en face y’a pas grand-monde pour le ralentir dans la raquette et qu’en plus Nikola Vucevic pourrait être absent, Embiid pourrait bien affoler les compteurs. Un peu comme la dernière fois où il a joué Chicago (40 points début février).

La mise maximum sur les cotes boostées est de 50€.

01h00 : Pistons (3,45) – Hawks (1,33)

01h00 : Sixers (1,33) – Bulls (3,50)

01h30 : Heat (1,07) – Rockets (9,50)

02h00 : Wolves (1,07) – Blazers (9,40)

02h30 : Mavericks (1,91) – Jazz (1,94)

02h30 : Spurs (1,75) – Lakers (2,15)

03h00 : Nuggets (1,25) – Warriors (4,15)

04h30 : Kings (1,27) – Knicks (2,50)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

