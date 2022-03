Karl-Anthony Towns et Jayson Tatum élus joueurs de la semaine en NBA : perfs de MVP et zéro défaite au compteur, on a envie de dire que c’est logique

Étincelant hier soir dans le choc entre Boston et Brooklyn, Jayson Tatum a véritablement marqué les esprits en NBA. La preuve, ce lundi, il repart avec le titre de joueur de la semaine dans la Conférence Est, tandis que Karl-Anthony Towns rafle lui la mise à l’Ouest.

Comme le 20 décembre dernier, JT et KAT sont les heureux élus suite à leurs performances XXL durant la première semaine de mars. Commençons par Tatum, parce que c’est vraiment lui qui fait le plus de bruit en ce moment. Ce ne sont pas KD et Kyrie qui diront le contraire, eux qui ont vu Jayson planter 54 pions aux Nets dimanche pour offrir une nouvelle victoire à Boston dans un énorme duel. Bref, typiquement le genre de prestation qui résonne dans la Grande Ligue. Mais l’ailier de Boston est chaud depuis un bail, à l’image des Celtics. Ces derniers jours, JT a également marqué 37 points face aux sérieux Grizzlies avec notamment un très gros festival dans le dernier quart-temps, sans oublier sa belle sortie face aux Hawks mardi dernier (33 points). Résultat, trois victoires en trois matchs pour les Celtics, qui n’arrêtent plus de gagner en ce début d’année 2022. Si on dézoome un peu, on se rend compte que les Verts ont remporté 22 de leurs 30 derniers matchs, le tout avec un Jayson Tatum à 27,5 points (à 46,3% au tir et 87,6% aux lancers-francs), 7,8 rebonds et 4,7 passes de moyenne. Clairement, le début de saison médiocre de Boston – mais aussi de JT – semble bien loin aujourd’hui. Désormais on se demande plutôt si les Celtics ne pourraient pas en fait réaliser un gros parcours en Playoffs. En tout cas, si Tatum continue sur un tel rythme, faudra se les coltiner hein.

En parlant d’équipe qui monte, on a les Wolves de Karl-Anthony Towns. Irréguliers en première partie de saison, les Loups ont vraiment trouvé leur rythme de croisière. Quatre victoires consécutives la semaine passée, sept sur les dix derniers matchs, et même douze en seize rencontres, clairement ça rigole plus du tout à Minnesota, solidement installé à la septième place de l’Ouest à l’heure de ces lignes (bilan global de 36 victoires – 29 défaites). Comme vous pouvez l’imaginer, KAT est au centre des débats pour porter sa team vers la win, c’est d’ailleurs encore plus le cas quand on sait que son copain Anthony Edwards est en galère actuellement. Depuis le début du mois de mars, Charles-Antoine tourne à quasiment 32 points et 11 rebonds (avec plus d’une interception et un contre en prime), lui qui a notamment fait la totale aux Warriors la semaine dernière (39 points, 9 rebonds) ainsi qu’aux Blazers (36 points, 15 rebonds, 5 passes, 3 contres). La routourne semble enfin tourner pour Towns après les nombreuses galères qu’il a connues autant sur le plan personnel que sportif. Et cela veut dire que les Wolves ont aujourd’hui de bonnes chances de retrouver les Playoffs pour la première fois depuis 2018, et la seconde depuis les années Kevin Garnett au début du nouveau millénaire.

Jayson Tatum et Karl-Anthony Towns ont fini la semaine invaincus en sortant des stats bien lourdes, et souvent ça fait la diff’ dans la course au titre de joueur de la semaine. Parmi les autres nominés, on peut citer Ja Morant, LeBron James, Brandon Ingram ou encore De’Aaron Fox à l’Ouest, tandis que Tyler Herro, Jrue Holiday, Trae Young et Terry Rozier étaient eux dans le coup à l’Est.

Source texte : NBA