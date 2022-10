La NBA bat son plein depuis quelques jours et ça continue avec neuf matchs au programme dans la nuit de samedi à dimanche. La bataille entre les favoris à l’Est continue, alors qu’on aura le droit a un gros duel à l’Ouest. Demandez le programme.

# LE PROGRAMME

0h00 : Sixers – Spurs

1h00 : Magic – Celtics

1h00 : Pacers – Pistons

2h00 : Bucks – Rockets

2h00 : Heat – Raptors

2h00 : Bulls – Cavaliers

2h30 : Mavericks – Grizzlies

3h00 : Nuggets – Thunder

4h00 : Kings – Clippers

# À NE PAS MANQUER

Décidément, ce début de saison n’est pas de tout repos pour Toronto. Après un premier match remporté au couperet face aux Cavaliers, les Raptors ont perdu de quatre petits points la nuit dernière dans la salle des Brooklyn Nets. Et voilà qu’arrive déjà le premier back-to-back de la saison, encore une grosse écurie : le Miami Heat. Les hommes d’Erik Spoelstra sont dans la même situation sachant qu’ils ont joué hier contre Boston, sauf qu’ils n’ont pas encore gagné. Battus par les Bulls puis les Celtics, ils voudront enfin lancer leur saison. Pas de doute, cette Conférence Est est un vrai champ de bataille.

En même temps, un autre affrontement de la même importance aura lieu. Les Bulls de DeMar DeRozan reçoivent les Cavaliers de Donovan Mitchell. Côté Chicago, on pourra compter sur le retour de Zach LaVine, qui n’avait pu faire ses débuts ni mercredi soir à Miami, ni hier à Washington. Les Bulls ont un bilan de 1-1, et évidemment ils ont battu le gros poisson (Heat) et perdu quand ils étaient favoris (Wizards). À Cleveland, on n’a joué qu’un match, perdu à Toronto en partie à cause de la sortie de Darius Garland, touché à un œil. Il sera encore sur le flanc ce soir.

Bon, assez parlé de l’Est alors on prend l’avion et on descend à Dallas, où les Mavericks affrontent les Grizzlies dans ce qui s’annonce un match spectaculaire. On parle évidemment du duel entre les deux jeunes superstars de la Ligue, Luka Doncic et Ja Morant. Tiens, le Français Frank Ntilikina sera absent pour une petite blessure à la cheville, comme Davis Bertans, toujours gêné par son genou. Côté Grizzlies, on part sur un back-to-back après la victoire contre les Rockets. Avec ou sans Dillon Brooks ? L’arrière normalement titulaire de Memphis n’a pas encore débuté sa saison, à cause d’une cuisse récalcitrante. Quoi qu’il en soit, voilà un match à ne pas rater entre deux équipes qui peuvent viser haut.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT