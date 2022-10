Résumé de la nuit en NBA : les Celtics confirment et Nikola Jokic calme les Warriors

Il est beau, il est tout chaud, c’est le résumé de la nuit en NBA ! Les scores, les perfs, les infos sur les rencontres, sans oublier une bonne dose de highlights, parfait pour entamer la journée de la meilleure des façons.

Les résultats de la nuit (avec les petites stats maison qui vont bien)

Hornets – Pelicans : 112-124

Pacers – Spurs : 134-137

Wizards – Bulls : 102-100

Hawks – Magic : 108-98

Nets – Raptors : 109-105

Heat – Celtics : 104-111

Knicks – Pistons : 130-106

Rockets – Grizzlies : 129-122

Wolves – Jazz : 126-132

Warriors – Nuggets : 123-128

Blazers – Suns : 113-111

Ce qu’il fallait retenir

Les Pelicans ont enchaîné un deuxième succès à l’extérieur en deux matchs. Jonas Valanciunas a joué à Wilt Chamberlain dans la raquette des Hornets (comme chaque pivot en fait), Brandon Ingram a fait dans le KD, Zion Williamson était lui dans un petit jour.

Ambiance All-Star Game entre les Spurs et les Pacers. Pas de All-Stars dans le lot (en tout cas pas pour le moment) mais un match tout feu tout flamme avec des défenses laissées au placard. On retient notamment la belle prestation de Bennedict Mathurin pour Indiana.

Les Bulls et DeMar DeRozan sont passés près d’une belle remontada à Washington mais Bradley Beal a été clutch au bon moment pour sauver sa franchise dans une soirée nostalgie (les Wizards portaient leurs anciens maillots des années 2000 avec le logo sur le parquet).

Ja Morant est dans un autre monde depuis la reprise. 49 points, 8 passes pour le meneur des Grizzlies face à Houston, le tout en seulement… 31 minutes. #Monstrueux

Les Nuggets ont oublié la claque reçue à Utah en allant l’emporter chez le champion en titre Warriors. Gros duel de MVP entre Nikola Jokic et Steph Curry mais à la fin c’est le Joker qui gagne.

Les retrouvailles avec le Jazz ne se sont pas finies avec le sourire pour Rudy Gobert. Les Wolves ont chuté à la maison face à Utah. 9 points, 23 rebonds et 2 contres pour le pivot mais deux lancers ratés au pire des moments. Frustrant…

Corrigé à la maison pour son premier match, Brooklyn a retrouvé le chemin du succès en prenant le dessus sur Toronto. Pascal Siakam a été partout pour les Raptors mais Kyrie Irving a sorti un gros money time pour arracher la victoire.

Knicks-Pistons, c’est l’histoire d’un match où le suspense n’aura pas survécu plus loin que la mi-temps. Bon petit blowout des familles. Merci, suivant !

Atlanta fait le boulot à la maison face à Orlando. Dejounte Murray encore au top, Trae Young précieux mais toujours sans compas dans l’oeil. Super retour à la compet’ pour Cole Anthony. Hâte de le voir à 100% désormais.

Les Blazers ont battu les Suns en prolongation dans une fin de match improbable. Damian Lillard sort son premier chalumeau de l’année avec 41 points, Anfernee Simons se la joue Kareem Abdul-Jabbar sur le game winner avec un bras roulé sur la bouille de Mikal Bridges. Du cran le bonhomme !

Les Celtics continuent leur bon début de saison. Après les Sixers, les Jay Brothers font la loi à South Beach contre le Heat. Victoire bien sérieuse des hommes de Joe Mazzulla, et encore face à un concurrent direct pour les premières places.

Le top pick en TTFL : Ja Morant

Quelques souvenirs de la nuit

Jonas Valanciunas was a FORCE in the @PelicansNBA win! 💪 @JValanciunas: 30 PTS, 17 REB pic.twitter.com/VpjyuwQUKy — NBA (@NBA) October 22, 2022

The Joker was in triple-double mode in the @nuggets win tonight 🃏 26 PTS | 12 REB | 10 AST pic.twitter.com/nqVr5ZbJpx — NBA (@NBA) October 22, 2022

After his INCREDIBLE chase-down block tonight check out some of the best chase-down blocks of Ja’s career so far 👀 pic.twitter.com/FXIW0KK2lz — NBA (@NBA) October 22, 2022

⌚ It was ‘Dame Time’ tonight in Portland: 🔥 @Dame_Lillard: 41 PTS | 7 REB | 5 3PM 🔥 pic.twitter.com/j4OISwLu3g — NBA (@NBA) October 22, 2022

🔥 Anfernee Simons knocked down a hook shot for game! #KiaTipOff22 pic.twitter.com/nqmCTwYvTV — NBA (@NBA) October 22, 2022

This sequence is WOW🤯 DEN 126 | GSW 123

13 Seconds remaining in Q4 on ESPN #KiaTipOff22 pic.twitter.com/EhCyd5WfSJ — NBA (@NBA) October 22, 2022

AG beats the shot clock with a spinning jumper!#KiaTipOff heating up on ESPN pic.twitter.com/w5YCM1whw5 — NBA (@NBA) October 22, 2022

CP3 is a maestro in the open floor 👀 PHX vs. POR 5 point game on the NBA Apphttps://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/HHOQoOrQeE — NBA (@NBA) October 22, 2022

🚨 D’Angelo Russell stops on a DIME to tie it up 🚨 We’re headed to OT in Minnesotahttps://t.co/qVo4oyIkfZ pic.twitter.com/iuva31Lb9u — NBA (@NBA) October 22, 2022

That Trae Young and John Collins lob connection! The Hawks lead by 7 in Q4 on the NBA Apphttps://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/QRjGyObBw0 — NBA (@NBA) October 22, 2022

Benn Mathurin is COOKING 👨‍🍳 26 PTS for the Pacers rookie guard on the NBA App

🔥 https://t.co/1pomR04bRi 🔥 pic.twitter.com/ftFjWxK5oG — NBA (@NBA) October 22, 2022

Les rencontres de la nuit prochaine :