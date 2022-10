NBA Top 10 du jour : Pascal Siakam met Kevin Durant sur un poster !

Comme chaque matin, c’est la recette du bonheur, retrouvez le Top 10 des plus belles actions de la nuit en NBA. Une dose de highlights, et nous aux commentaires pour rendre le tout plus épicé, let’s go !

Trae Young a du mal à trouver la mire depuis la reprise mais il peut encore lâcher quelques gros shoots.

Kevin Durant passe sa frustration sur les Raptors à coup de tomars, attention au retour de bâton.

Les Wizards ont visiblement oublié qu’Andre Drummond est un des meilleurs rebondeurs de la Ligue. Les boxouts c’est pas que pour les autres.

On vous présente Anfernee Abdul-Simons. Le combo guard des Blazers crucifie les Suns avec un hook qui doit rendre fier l’ancien pivot du Showtime.

Encore un game winner mais cette fois c’est Bradley Beal qui prend les Bulls par les cornes. Le patron a répondu présent.

D’Angelo Russell met Mike Conley sur les fesses avant d’envoyer Minnesota en prolongation. Mettez de la glace dans ses veines !

Ja Morant arrache les toiles d’araignées en haut du Toyota Center.

La connexion Trae Young – John Collins est toujours aussi fluide. Ballon lobé ? On connaît la fin.

Lauri Markkanen escalade Rudy Gobert. Dunk sur la tête et défaite contre son ex, mauvaise soirée pour le pivot français.

À force de balancer du dunk sur le Dino, c’est le Dino qui te rend la pareille. Pascal Siakam met Kevin Durant sur un énorme poster !