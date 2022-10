Dans le protocole sanitaire ces derniers jours, Keegan Murray devrait normalement jouer son premier match NBA cette nuit face aux Clippers. Grand espoir des Kings, l’ailier natif de l’Iowa est prêt à commencer l’aventure. Attention, fans de Sacramento, on tient peut-être votre nouveau chouchou.

Sacramento est une équipe qu’il est facile de taquiner à cause de son cycle de reconstruction entamé durant la dernière période glaciaire, mais attention car les Kings possèdent aussi de sacrés talents dans leur roster. Le nouveau en date ? Keegan Murray. Sauf ceux qui étaient dans une grotte les quatre derniers mois, les suiveurs du grand cirque ont forcément entendu parler du bonhomme. On cause tout simplement du numéro quatro de la Draft 2022, un type qui a été élu parmi les meilleurs joueurs de NCAA l’an dernier et qui n’a pas tardé à exposer ses talents en bouffant la Summer League avec des moyennes de 23,3 pions, 7,3 rebonds et 2 assists, sans oublier une belle réussite de 40% à 3-points… ça valait bien un petit trophée en trois lettres. L’ailier est un minot solide (2m03, 97kg), ses pénétrations sont puissantes et le bougre est plutôt à l’aise avec son tir. En pré-saison, il tournait dans le plus grand des calmes à 70% du parking. Loin de nous l’idée de promettre une fiabilité à la Steph, mais Keegan Murray peut faire ficelle et il apportera sans doute des deux côtés du terrain. Désigné par de nombreux Hexperts ricains comme le joueur le plus NBA-ready de la cuvée 2022, l’ancien de l’université d’Iowa (décidément) pourrait être une belle surprise dans les prochains mois. Cela tombe bien, ses débuts sont prévus pour ce soir, selon les fameuses sources proches du dossier. Une chose est sûre, le principal intéressé est plus que motivé comme il l’a fait savoir à Jason Anderson du Sacramento Bee :

« Nous avons l’une des meilleures fanbases de NBA. Jouer et gagner devant eux, c’est mon plus grand objectif, je pense que ce sera vraiment spécial une fois que je serai de retour sur les parquets. »

It’s official. Sacramento Kings rookie Keegan Murray will make his NBA debut tomorrow. — Cameron Salerno (@cameronsalerno1) October 22, 2022

La love story va donc commencer cette nuit entre Keegan Murray et les Kings pour la réception des Clippers, et nul doute qu’il sera l’un des rayons de soleil de la franchise californienne cette année. Le petit Keegan n’affolera pas les highlights en décollant comme un A380 mais son QI basket et son efficacité devrait en ravir plus d’un dans le Far West. Fox – Huerter – Barnes – Murray – Sabonis, finalement, c’est pas si mal et Sacramento pourrait bien accrocher quelques scalps cette saison sous l’égide de Mike Brown. Ce dernier a une vraie pépite entre les mains, reste à voir comment il compte s’en servir. Si tout roule et que Keegan Murray s’épanouit à grands coups de perfs, il sera parmi les prétendants au ROY pour le plus grand plaisir de certains. Attention à ne pas prendre trop de retard non plus, ses petits copains ne l’attendront pas. Paulo Banchero a déjà commencé par un match historique avec le Magic avant de se montrer bien solide face aux Hawks cette nuit. Mais il n’est pas le seul à avoir réussi sa rentrée chez les grands, à l’image de Bennedict Mathurin pour les Pacers, 26 points, 5 rebonds, 2 passes en 28 minutes contre les Spurs cette nuit, mais aussi de la doublette Jaden Ivey – Jalen Duren du côté de Motor City. Petit coucou aussi à Jabari Smith Jr et ses 17 unités pour sa première, sans oublier les belles promesses de l’outsider Shaedon Sharpe que les Blazers aiment déjà.

Au milieu de cette jeunesse insouciante qui joue pleinement sa carte en NBA, Keegan Murray va lui aussi faire sa grande première cette nuit. Grand espoir des Kings, le natif de l’Iowa peut vite devenir essentiel à la rotation de Mike Brown. La playlist de Keegan Murray avant ses débuts ? Facile… « Toute première fois, toute, toute première fois ».

Source texte : The Sacramento Bee, Cameron Salerno.