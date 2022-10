La jauge de hype était au max cette nuit et ce dès le premier plat servi par la NBA. Orlando Magic vs Detroit Pistons, en surface un match qui ne sent pas vraiment les Playoffs mais en regardant un peu plus loin que le bout de son nez… l’opposition entre quelques giga cracks potentiels de la NBA des dix, quinze, voire vingt prochaines années. La bonne nouvelle ? Tout le monde s’est bien amusé, nous aussi du coup, et malgré la défaite du Magic le first pick de la dernière draft Paolo Banchero s’est particulièrement montré.

Son premier message aura été vite envoyé. Les deux premiers paniers de son équipe, et le faux lent au bandeau (pire surnom) qui annonce donc la couleur. Paolo c’est un prénom qui sent les films érotiques des années 90 mais c’est surtout un buffle doublé d’un chef d’orchestre, aux commandes d’un groupe de mecs qui ont à peine son âge, bienvenue chez toi gamin. Et face à des Pistons eux aussi emmenés par une jeunesse débordante (Cade Cunningham bien sûr, Saddiq Bey et Isaiah Stewart puis, surtout, le duo so 2022 composé de Jaden Ivey et Jalen Duren), Paolo n’a pas déçu pour sa grande première. Les premières fois sont parfois les plus courtes mais celle de Papa Ban (pire surnom, bis) restera comme une première fois réussie, très réussie, à tel point que quelques livres d’histoire ont été de nouveau sortis de la bibliothèque, car la reprise de la NBA c’est aussi la reprise de la foire à la statistique.

Orlando’s Paolo Banchero (27 points) posts the highest-scoring NBA debut for a No. 1 overall pick since a certain LeBron James (25 points) on October 29, 2003 at Sacramento. My recent one-on-one with Banchero (@Pp_doesit): https://t.co/tj7uYbr4zq https://t.co/BhI2u1fNpx — Marc Stein (@TheSteinLine) October 20, 2022



Quand t’es dans la même phrase que LeBron James dès ton premier match en NBA c’est forcément que tu dois avoir un truc en plus non ? Eh bien ce truc en plus ce ne sera probablement pas les victoires, en tout cas pas cette année, mais niveau bagage perso l’ancien leader de Duke se pose là. Puissant sur ses drives et soyeux sur ses shoots, Paolo aura donc mis exactement 35 minutes pour expliquer au monde de quel bois il est fait, et à peine moins pour nous offrir, au passage, son premier poster de l’année à l’acteur principal et réalisateur du film Jack Mimoun :

PREMIER POSTER SIGNÉ PAOLO BANCHEROpic.twitter.com/pTKL82IUhV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2022