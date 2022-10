Pour leur entrée en lice dans la saison NBA 2022-23, les Detroit Pistons se sont imposés dans le money time face au Orlando Magic, 113-109. Bien aidés par Cade Cunningham et Bojan Bogdanović, les tout justes draftés Jaden Ivey et Jalen Duren se sont illustrés.

LES STATS DE CE MATCH AMICAL ENTRE U23 C’EST PAR ICI

On était entré dans ce match avec une chose en tête : le duel entre Cade Cunningham et Paolo Banchero, les deux derniers numéros un de draft. Finalement, le rookie du Magic a été étincelant mais s’est senti bien seul, pendant que Cunningham s’est montré plus discret mais a pu compter sur ses jeunes coéquipiers pour faire la différence.

Les Pistons construisent actuellement leur équipe via la draft, et celle de cette année s’annonçait particulièrement réussie. Spolier, c’est déjà validé. Jaden Ivey, sélectionné en 5è position, était peut-être le plus attendu et il n’a pas déçu. 19 points, 3 rebonds et 4 passes en 32 minutes, on a connu pire comme entrée en matière dans la grande Ligue. Au-delà de la statline, il a montré qu’on pouvait compter sur lui, notamment en début de match quand Cade Cunningham avait du mal à se réveiller et se retrouvait sur le banc à cause de fautes rapides. Jalen Duren a lui été pick à la treizième place pour sa défense et ses qualités physiques, et on a retrouvé tout ça ce soir avec en sus une belle qualité offensive : 14 points à 7/13 au tir, 10 rebonds et donc un joli double-double pour son premier match en carrière. Et en prime tiens, un petit poster sur Bol Bol.

Et ce soir, autant dire que les jeunots ont bien fait de sortir de leur boîte. Après quelques minutes de jeu les Pistons sont menés et Dwane Casey prend un temps-mort, on en profite pour aller se dégourdir les jambes, prendre un petit café, on revient et paf, le League Pass ne marche plus. On commence à être habitué mais ça ne rend pas heureux pour autant. Finalement le signal revient et voilà que le Magic a 15 points d’avance dans le premier quart. Paolo Banchero s’est montré d’entrée et jusqu’au bout d’ailleurs : 27 points (meilleur total pour le premier match en carrière d’un numéro un de draft depuis un certain LeBron James), 9 rebonds et 5 passes, le mec n’est pas là pour rigoler mais bien pour être Rookie of The Year. Malheureusement pour lui ça n’a pas suffi, les Pistons sont revenus petit à petit et ont mis un dernier coup de collier dans le money time, grâce notamment à Bojan Bogdanović et son 6/10 derrière l’arc. Même notre frenchie Killian Hayes s’est permis un contre sur Mo Bamba, c’est vous dire. Au final, ça donne une belle victoire 113-109 pour les Pistons et, surtout, de belles perspectives aériennes avec le nouveau duo préféré de ton duo préféré.

Les Detroit Pistons n’ont semble-t-il pas bien compris la consigne : il faut perdre le plus de matchs possible cette saison. Alors que c’était bien parti après un premier quart-temps bien nul, ils ont fini par remonter un adversaire direct dans la course au Victor Wembanyama. Mais après tout, on ne peut pas en vouloir à ces jeunes de tout donner.