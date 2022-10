Dans la salve de 12 matchs composant ce premier mercredi panzani de la saison, la rencontre Nets – Pelicans était peut-être la plus attendue. Déjà parce qu’on voulait voir le trio Kevin Durant – Kyrie Irving – Ben Simmons à l’œuvre pour la première fois dans un match officiel, mais aussi et surtout parce que New Orleans fait partie des équipes les plus hype de ce début de saison avec le grand retour de Zion Williamson. Au final ? On a eu droit à une vraie démonstration des Pels.

D’un côté les Nets ont tout à reconstruire après le bordel de l’année dernière et de l’intersaison, de l’autre les Pels peuvent surfer sur leur belle qualification en Playoffs et le fameux retour de Zion. Difficile de faire plus symbolique que le scénario de la rencontre de cette nuit pour illustrer ces deux dynamiques complètement opposées dans laquelle se trouvent aujourd’hui Brooklyn et New Orleans. Williamson (25 points, 9 rebonds, 3 passes, 4 steals à 11/22 au tir) n’a pas manqué ses débuts sur le parquet du Barclays Center, l’ensemble du collectif de New Orleans était au diapason, et les Nets n’ont jamais vraiment fait le poids. 130-108 score final, dans le jargon on appelle ça une branlée.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir les Pels démonter leur adversaire du soir. +18 rien que dans le premier quart, les fans des Nets ont vite compris que la soirée allait être longue. Entre les balles perdues qui s’enchaînent côté Brooklyn, les Pelicans qui dominent le rebond et un Kevin Durant qui connaît un gros retard à l’allumage, ça ressemblait fortement au premier épisode d’une saga Nets qui va très mal se terminer cette saison. C’était autant triste côté Brooklyn que prometteur côté New Orleans. Prometteur car Zion Williamson a rapidement montré qu’il était bien en jambes pour rappeler à tout le monde quel monstre il est. Ben Simmons ou pas, le buffle a attaqué le panier sans hésiter et en face y’a pas vraiment eu de répondant. Prometteur aussi parce qu’Herb Jones n’a pas perdu de temps pour recommencer ses folies en défense, le sophomore se permettant carrément de bâcher KD sur un tir à 3-points. Clairement le respect pour les anciens a disparu au sein de la jeune génération actuelle. Le deuxième quart-temps a certes été celui de la révolte (c’est un grand mot hein) pour Brooklyn avec notamment Durant qui prend feu tout en contrant méchamment un Brandon Ingram un peu trop ambitieux, mais ça n’a pas duré.

J’imagine qu’il n’y aura pas trop d’agitation médiatique autour de cette fessée reçue par les Nets pour leur premier match à domicile. +20 New Orleans, y’a quasiment pas eu match. Impressionnants Pelicans, exaspérants Nets. Game 1, on attend mieux. Vite. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2022

La deuxième mi-temps a effectivement été un gros calvaire pour des Nets surclassés dans pratiquement tous les secteurs de jeu. 61 rebonds à 39 (!) pour New Orleans, 46% de réussite à 3-points contre seulement 30 pour Brooklyn, et surtout deux ambiances radicalement différentes. Zion et Ingram (28 points, 7 rebonds, 5 passes à 10/17 au tir), beaucoup trop faciles face à ces Nets-là, avaient la banane tandis qu’en face y’avait forcément de quoi tirer la tronche. Symboles des galères vécues par l’équipe de Brooklyn, Ben Simmons n’a pas pesé (4 points, 5 rebonds, 5 passes, 3 pertes de balle, 6 fautes, 0/2 aux lancers), Kyrie Irving s’est manqué (15 points à 6/19, 0/6 de loin), et c’est… Papy Mills (16 points) qui a terminé deuxième scoreur derrière les 32 points en 32 minutes de Kevin Durant. Clairement, les calculs ne sont pas bons. Alors oui, on savait que ces Nets version 2022-23 n’allaient probablement pas tourner à plein régime lors du Game 1 de la saison régulière, mais les signaux – notamment dans l’effort et l’intensité défensive – ne sont pas très rassurants pour la suite. Tout le contraire des Pelicans, qui semblent bien décidés à prendre leur envol.

Un très bon Zion, un Brandon Ingram hyper smooth, un collectif déjà au point et une première grosse victoire à Brooklyn, pas de doute les Pelicans ont envoyé un message au reste de la concurrence. Prochains rendez-vous pour eux ? Les Hornets et le Jazz, ce qui devrait leur permettre de démarrer avec trois victoires en trois matchs s’ils montrent le même sérieux des deux côtés du terrain que cette nuit.