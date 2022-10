Entré dans le clan des superstars la saison dernière, Ja Morant va débuter ce mercredi sa quatrième campagne NBA avec des objectifs très élevés en tête. Mais pour espérer les accomplir, le phénomène des Grizzlies doit évidemment rester en bonne santé, d’où l’importance d’une bonne grosse prépa durant l’intersaison. Sur quoi Ja a-t-il travaillé cet été ? Quels types d’exercices a-t-il réalisé pour être dans les meilleures conditions en vue de l’année à venir ? Réponse en vidéo avec son coach perso.

Le nom de Mo Wells ne vous dit peut-être rien, mais sachez qu’on parle de l’entraîneur personnel de Ja Morant. C’est donc lui qui est chargé de préparer au mieux la machine de guerre pour qu’elle défonce tout sur son passage cette saison. L’an passé, le numéro 2 de la Draft 2019 est entré dans une nouvelle dimension comme le prouve son titre de MIP, lui qui s’est imposé comme l’un des meilleurs meneurs de la planète et devenant par la même occasion le joueur le plus hype de la NBA. On a tous vu ses highlights de folie, ses cartons offensifs, et sa capacité à porter les Grizzlies vers les hauteurs de la Conférence Ouest. Problème, Ja a raté 25 matchs en régulière, ce qui l’a empêché de vraiment intégrer la discussion du MVP. Pire, il s’est blessé lors du deuxième tour des Playoffs face aux Warriors, ce qui a coûté cher à Memphis puisque les Grizz ont fini par s’incliner 4-2 dans la série. Si contrôler le risque de blessures est une mission toujours compliquée et que c’est parfois la faute à pas de chance, Mo Wells a un objectif clair avant chaque saison : préparer Ja Morant à une saison à 82 matchs. Et pour ça, Mo a mis en place un programme bien spécifique en amont de la campagne 2022-23.

Journée typique d’entraînement lors de préparation d’avant-saison

Thérapie manuelle : autrement dit des massages et autres traitements pour soigner quelques petits bobos musculaires (sans oublier les tendons, ligaments, articulations…) afin de pouvoir passer sereinement à la suite. Échauffement et activation musculaire : avant de pouvoir enchaîner les exercices à intensité, évidemment l’échauffement est indispensable. Sachant que Ja Morant passera ensuite pas mal par la salle de muscu, l’un des principaux axes de travail dans cette partie concerne la mobilité des épaules et l’activation de la chaîne musculaire postérieure. Exercices d’aérobie et/ou d’anaérobie, passage dans la salle de muscu… : selon le programme du jour, Ja Morant et son coach perso travaillent différents éléments. Endurance, résistance, agilité, puissance, explosivité. Travail sur le parquet : l’équipe de Ja Morant n’est pas uniquement composée de Mo Wells, mais également de deux autres coachs qui bossent avec la superstar des Grizzlies pour améliorer ses skills sur les parquets. C’est dans ces séances que Morant travaille spécifiquement certains aspects de son jeu individuel.

Les principaux exercices imposés à Ja Morant durant l’intersaison

Soulevé de terre : le soulevé de terre consiste à lever une charge posée au sol dans le but de travailler différents parties du corps comme les cuisses, les avant-bras, le dos et les fessiers. Pas l’exercice favori de Ja, mais très utile pour travailler l’explosivité. Tractions : exercice classique, et parfaitement adapté au style de jeu très explosif de Ja Morant car il permet évidemment de renforcer le haut du corps. Les muscles du dos, les biceps et les pectoraux sont tous sollicités dans ce genre d’exos. Pliométrie : la pliométrie, quèsaco ? C’est en fait une famille d’exercices destinés à travailler notamment la puissance, la tonicité et l’explosivité. Et comment ça se traduit ? Notamment à travers des sauts sans élan, des changements de direction et autres exos très dynamiques. Le développé couché : un autre classique que vous connaissez sans doute très bien. L’objectif du développé couché, c’est de muscler l’ensemble du haut du corps, en particulier les pectoraux mais aussi les triceps et même les abdos. Cela renforce également les épaules bien comme il faut.

Pas mal ce petit aperçu de la préparation de Ja Morant pour la saison à venir, mais c’est vraiment sur le parquet qu’on verra si tout cela porte ses fruits. La première sortie du phénomène des Grizzlies ? C’est justement ce mercredi face aux New York Knicks, à 1h30 du matin.

