Cette nuit, Damian Lillard a réussi à entrer dans la tête de Deandre Ayton dans le money time avec quelques paroles bien senties pour le pivot des Suns sur la ligne des lancers. Avec succès puisqu’il a manqué les deux et que les Blazers ont fini par s’imposer.

Ça y est, Damian Lillard est bien de retour en NBA. Plus discret qu’à son habitude en ouverture de saison face aux Kings, Dame D.O.L.L.A. s’est montré cette nuit contre les Suns : 41 points, 7 rebonds et 3 passes, on va avoir besoin de ce genre de statline du côté de l’Oregon cette année. Mais sa spécialité ce sont les fins de matchs, le fameux Dame Time, et cette fois il s’est illustré non pas avec un shoot depuis le logo sur la tête de Paul George – heureusement parce qu’il ne jouait pas – mais avec du bon trashtalking comme on l’aime.

Alors que les Suns ont deux points de retard à 1,2 seconde de la fin de la prolongation, Deandre Ayton a l’occasion de remettre son équipe à égalité avec deux lancers francs. Une situation nouvelle pour lui et Damian Lillard sent bien le coup venir.

« Je lui ai juste demandé s’il avait déjà été dans cette situation. Je voulais qu’il y réfléchisse un peu. Et quand il m’a ignoré, je me suis dit qu’il était en train d’y réfléchir. » – Damian Lillard

Et visiblement, le jeune pivot des Suns y a réfléchi. Non, il n’avait jamais été dans cette situation. Alors forcément, la pression plus Dame qui vient te susurrer des mots doux à l’oreille, ça fait trembler les genoux et les doigts. Deandre Ayton manque les deux lancers et l’occasion de revenir dans le match. Un joli coup de filou pour rester poli de la part de Damian Lillard, et des Portland Trail Blazers qui commencent la saison en 2-0. Welcome back.

Les Blazers l’ont emporté 113-111 à la maison face aux Phoenix Suns, et Damian Lillard n’y est évidemment pas pour rien. Dire qu’il revient tout juste d’une blessure à rallonge, on a hâte de voir ce que ça va donner quand il sera en pleine forme. En tout cas, il n’a rien perdu de sa confiance en lui. Deandre par contre…