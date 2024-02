Avant la très petite soirée de dimanche (seulement 2 matchs pour cause de Super Bowl), la NBA met les bouchées doubles ce soir : 10 rencontres au menu, de 21h à 7h du matin, avec quelques affiches alléchantes.

Le programme de la nuit

21h : Mavericks – Thunder

21h30 : Clippers – Pistons

0h : Nets – Spurs

1h : Hornets – Grizzlies

1h : Wizards – Sixers

1h30 : Hawks – Rockets

1h30 : Knicks – Pacers

1h30 : Raptors – Cavaliers

2h30 : Warriors – Suns

4h : Blazers – Pelicans

Le match à ne pas rater : Mavericks – Thunder

C’est pas tous les jours qu’on a un match NBA à 21 heures. Encore moins une aussi belle affiche que Mavericks – Thunder. C’est potentiellement une preview d’une série de Playoffs, avec le huitième de l’Ouest qui reçoit le second. Luka Doncic et Kyrie Irving d’un côté, Shai Gilgeous-Alexander et Cie de l’autre, ça peut faire de grosses étincelles ! De plus, on a hâte de voir les nouvelles têtes côté Dallas, les recrues P.J. Washington et Daniel Gafford faisant leurs grands débuts ce soir. Pas de Gordon Hayward côté Thunder par contre, mais on peut compter sur Oklahoma City pour montrer son meilleur visage.

Mais aussi…

Le +50 des Clippers aux Pistons.

Victor Wembanyama et les Spurs en déplacement à Brooklyn.

Hornets – Grizzlies, le match à… éviter.

Les Sixers sont en chute libre, vont-ils tomber à Washington ?

Les Rockets arriveront-ils à ralentir Trae Young ?

Les Knicks sont décimés, aux Pacers d’en profiter.

Les Cavs sont sur un nuage, et ce n’est sûrement pas Toronto qui va les faire redescendre.

Les Warriors vont mieux, jusqu’à gâcher le retour de Kevin Durant à Golden State ?

En mode portes ouvertes hier à Los Angeles, les Pels doivent resserrer la vis à Portland.

Les Français sur les parquets

Il faudra patienter pour les débuts d’Evan Fournier avec Detroit.

Ousmane Dieng a retrouvé une petite place dans la rotation du Thunder, à confirmer ce soir.

Nicolas Batum (s’il joue) vs Bilal Coulibaly. Ou quand l’ancien rencontre le petit nouveau.

Théo Maledon jouera-t-il plus de 74 secondes ce soir ?

Rayan Rupert verra-t-il le terrain contre New Orleans ?

Wemby à Brooklyn.

Et en G League ?