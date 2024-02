Spencer Dinwiddie va signer chez les Lakers !

Transféré des Nets aux Raptors à la deadline puis coupé dans la foulée, Spencer Dinwiddie ne restera pas libre très longtemps. Le guard de 30 ans va en effet signer chez les Lakers !

Il était là, assis aux côtés du boss des Lakers Rob Pelinka, pour regarder le match opposant Los Angeles aux Pelicans la nuit dernière. Visiblement, Spencer Dinwiddie a également profité de la soirée pour trouver un accord avec la franchise californienne.

D’après Shams Charania de The Athletic, Dinwiddie prévoit donc de s’engager avec les Lakers pour le reste de la saison

Convoité par plusieurs franchises, Dinwiddie va essayer d’apporter du punch offensif à une équipe de Los Angeles qui en a souvent manqué cette saison.

L’ancien joueur des Nets tourne à 12,6 points et 6 passes décisives de moyenne cette année, des chiffres en baisse par rapport aux saisons précédentes, notamment au niveau de l’efficacité offensive. Néanmoins, Dinwiddie est un joueur doué quand il s’agit de mettre le gros ballon orange dans le panier, et a tourné à plus de 9 passes de moyenne avec les Nets l’an passé.

Spencer Dinwiddie ne révolutionnera sans doute pas les Lakers, mais son apport pourrait être utile à une franchise tout juste moyenne cette saison, et qui n’a pas réussi à se renforcer lors de trade deadline.

C’est mieux que rien comme on dit chez nous.

