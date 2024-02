Tabernacle ! Tradé au Canada contre Dennis Schröder, Spencer Dinwiddie n’a pas pu profiter des coutumes locales puisque le meneur s’est fait couper par les Raptors et entre donc dans le marché des buy-outs.

Chaque mois de février, Spencer Dinwiddie prépare ses valises et se rend au tarmac de l’aéroport le plus proche en attendant son trade. Un rendez-vous habituel et obligatoire comme les rumeurs autour de Mbappé arrivé l’hiver ou la 10ème place des Bulls à la fin de la saison. Ça n’a pas loupé puisqu’il a été tradé, mais l’avion direction Toronto a été annulé au dernier moment. Directement coupé par les Raptors, Spencer Dinwiddie va pouvoir se laisser séduire par toutes les équipes qui voudraient de ses services.

Les Raptors, qui ont notamment récupéré Kelly Olynyk pendant cette deadline, ne se renforcent donc pas plus. Ils sont en période de reconstruction et ne veulent pas avoir trop de salaire dans leur (Scotia) banque. Ils ont décidé de couper le meneur pour économiser 1,5 millions de dollars, téma la taille du caribou.

Pour Dinwiddie, c’est l’occasion d’avoir son destin entre les mains. Il a l’occasion de signer dans la franchise qu’il veut pour booster la création en sortie de banc d’une équipe contender. Ça devrait se bousculer au portillon pour venir le draguer et cette course type Bachelor va être très intéressante à suivre. Il se positionne comme l’un des gros poissons au côté d’un Kyle Lowry par exemple, qui pourrait subir le même sort. De nombreuses équipes sont déjà intéressées : les Mavs voudraient faire revenir l’ancien de la maison, les Lakers et les Warriors sont aussi dans la danse. Si la trade deadline a été très calme dans son ensemble, les moves autour de SD ont rajouté un peu de piment. Et cela devrait continuer jusqu’à sa nouvelle signature.

